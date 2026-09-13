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PF responde Fachin sobre informações de celular de Vorcaro

Despacho de ministro do STF solicitava detalhes sobre custódia e estado do material extraído do aparelho

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 13h46 | Atualizado em 13 set 2026, 15h22
Homem idoso, branco, de óculos e bigode, veste terno azul, gravata azul estampada e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente, em ambiente formal
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, discursa durante uma sessão do tribunal em Brasília, em 2 de setembro de 2026 (./AFP)
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PF responde Fachin sobre informações de celular de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Após pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin, para que a Polícia Federal (PF) fornecesse informações sobre o celular do banqueiro Daniel Vorcaro, o órgão emitiu nota neste domingo, 13, afirmando que já encaminhou resposta sobre a custódia e estado do material extraído do aparelho apreendido. No comunicado, a PF garantiu a preservação e a segurança dos dados contidos no equipamento e se colocou à disposição do STF inclusive para eventual verificação da integridade do conteúdo.

A PF disse que todo o material original permanece nas dependências da instituição “dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital”.

Em relação à cópia dos dados enviada ao gabinete do ministro André Mendonça em março deste ano, declarou que o conteúdo não corresponde ao material original e que este “jamais deixou a custódia da instituição”.

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” O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente”, completou, em nota.

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Sobre o processo de envio de cópias dos materiais sob custódia, a PF afirmou que “dispõe de plenas condições técnicas para produzir e encaminhar cópia idêntica da extração aos demais gabinetes que a solicitaram, observadas as determinações da Corte e as cautelas de sigilo aplicáveis”.

Ainda na nota, a PF se colocou à disposição do STF para prestar esclarecimentos complementares e também para “eventual verificação da integridade do conteúdo custodiado”.

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Celular de Vorcaro

Neste sábado, 12, o ministro Edson Fachin tinha dado um prazo de 24 horas para que a Polícia Federal apresentasse informações sobre os dados brutos do celular de Daniel Vorcaro.

Em meio à crise que atinge a Corte, há uma disputa pelo acesso às informações do aparelho antes da sessão extraordinária da próxima terça-feira, 15, que vai analisar mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, conforme explicou a coluna Radar, de VEJA.

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Como todos querem ter as mesmas informações, houve uma cobrança ao relator do caso, o ministro André Mendonça, que afirmou ter recebido apenas uma cópia e não ter tido acesso aos dados brutos.

O raio-x dos ministros do STF

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