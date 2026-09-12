O prazo de Fachin para a PF apresentar informações sobre o celular de Vorcaro

O presidente do STF, Edson Fachin, deu 24 horas neste domingo para a Polícia Federal apresentar informações sobre os dados brutos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

A medida ocorre em meio a uma disputa entre os integrantes da Corte sobre o acesso às informações do equipamento antes da sessão extraordinária de terça-feira, que vai analisar mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o próprio Moraes cobraram do relator do caso, André Mendonça, que libere o material para todos os ministros, para que todos tenham as mesmas informações.

Mendonça respondeu que os dados estão com a PF e que uma cópia foi enviada ao seu gabinete. Após os colegas reforçarem o pedido, o ministro afirmou que nem ele teve acesso aos dados brutos, e que por isso não há necessidade de compartilhamento.

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“Tal material permanece lacrado no Gabinete e, portanto, encontra-se inacessível a este relator, que nunca o manuseou”, explicou.

Neste domingo, Fachin determinou que a PF informe “sobre a custódia do material e o estado em que se encontra”.