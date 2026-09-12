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Brasil

O prazo de Fachin para a PF apresentar informações sobre o celular de Vorcaro

André Mendonça sofre cobranças de outros ministros para liberar material, que está lacrado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 18h56
Homem idoso de cabelos brancos e bigode, usando óculos, terno azul-marinho, gravata estampada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom em um tribunal. Ele olha para a direita, com microfones à frente, um frasco de álcool em gel e um porta-canetas coloridas sobre a mesa de madeira clara
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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O prazo de Fachin para a PF apresentar informações sobre o celular de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do STF, Edson Fachin, deu 24 horas neste domingo para a Polícia Federal apresentar informações sobre os dados brutos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

A medida ocorre em meio a uma disputa entre os integrantes da Corte sobre o acesso às informações do equipamento antes da sessão extraordinária de terça-feira, que vai analisar mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o próprio Moraes cobraram do relator do caso, André Mendonça, que libere o material para todos os ministros, para que todos tenham as mesmas informações.

Mendonça respondeu que os dados estão com a PF e que uma cópia foi enviada ao seu gabinete. Após os colegas reforçarem o pedido, o ministro afirmou que nem ele teve acesso aos dados brutos, e que por isso não há necessidade de compartilhamento.

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“Tal material permanece lacrado no Gabinete e, portanto, encontra-se inacessível a este relator, que nunca o manuseou”, explicou.

Neste domingo, Fachin determinou que a PF informe “sobre a custódia do material e o estado em que se encontra”.

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