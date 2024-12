A nova pesquisa sobre a avaliação do trabalho de Lula

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, indicou que o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 52% dos brasileiros e reprovado por 47%. Outros 1% não sabem ou não responderam. Os números apontam estabilidade em relação ao levantamento anterior, do início de outubro, quando a aprovação estava em 51% e a reprovação, em 45%.

A sondagem desta quarta ouviu 8.598 mil pessoas em todo o país entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

Avaliação do governo

A Quaest também pesquisou a avaliação geral do governo Lula. O levantamento mostrou que a gestão do petista tem 33% de avaliação positiva, 31% de negativa e 34% de regular. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa da Quaest foi realizada depois do anúncio do pacote fiscal do governo, que incomodou o mercado e fez a avaliação de Lula despencar entre o setor financeiro. Sondagem da mesma Quaest, divulgada na semana passada, mostrou que Lula tinha 90% de avaliação negativa entre os investidores.

