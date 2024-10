Avaliação positiva de Lula volta a se aproximar da negativa, diz Quaest

A nova rodada da pesquisa Quaest mostra que os programa sociais do governo continuam sustentando a avaliação positiva do trabalho de Lula no Planalto, hoje em 51%.

As questões econômicas, a percepção de corrupção e de que o presidente não cumpre suas promessas, por outro lado, elevam a avaliação negativa do petista a 45%.

Em julho, Lula havia conseguido distanciar esse intervalo entre avaliação positiva (54%) e negativa (43%).

A avaliação negativa do trabalho de Lula registrou alta importante na região Sudeste, saindo de 48% para 53%, e nas regiões Norte e Centro-Oeste, pulando de 42% para 46%. No Nordeste, Lula segue com alta aprovação: 69%, mesmo patamar de julho. Já no Sul a avaliação negativa ficou estável: 54% em julho e 53% agora.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 29 de setembro. Foram 2.000 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.