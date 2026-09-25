A nova pesquisa Real Time Big Data sobre o governo do Espírito Santo

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Pesquisa Real Time Big Data revela Ferraço (MDB) à frente de Pazolini (Republicanos) na corrida pelo governo do ES, com 44% no 1º turno e 48% no 2º. Salomão (PT) tem maior rejeição. No Senado, Casagrande (PSB) lidera. Confira os números completos.

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Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25, pela Real Time Big Data mostra como estão as intenções de voto para o governo do Espírito Santo. Os números obtidos pela pesquisa mostram que o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB) está à frente do seu principal adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória.

Na simulação de primeiro turno, o emedebista tem 44% das intenções de voto. O republicano, em seguida, tem 35%. Depois dos dois, o terceiro colocado está bem atrás: Helder Salomão (PT), tem 14% das intenções do eleitorado. Breno Barcelos (Missão) tem 1%, e os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual. Os que não souberam ou não quiseram responder são 2%, enquanto votos brancos e nulos somam 4%.

Já na simulação de um eventual segundo turno, a liderança de Ferraço permanece: ele tem 48% das intenções de voto, contra 40% de Pazolini. Nulos e brancos são 7%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 5%.

Rejeição

O levantamento do Realtime Big Data também mediu o índice de rejeição dos candidatos ao governo estadual. Quem lidera a lista é Helder Salomão: 46% dos entrevistados disseram que não votariam no petista de jeito nenhum.

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Em seguida, aparecem empatados Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço, ambos com 36% de rejeição. Breno Barcelos é rejeitado por 20% dos eleitores, e Rafael Demuner registra 16%. Outros 2% afirmaram que poderiam votar em todos e 2% não souberam responder.

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Disputa ao Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado que o estado terá em disputa, o levantamento mostra que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar está Sergio Meneguelli (PSD), com 13%, seguido por Fabiano Contarato (PT), com 11%.

Na sequência, aparecem empatados Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL), ambos com 10%. Rose de Freitas (MDB) soma 9%, Marcos do Val (Avante) tem 4%, enquanto Leonardo Monjardim (Novo), Professor Fabian (PSOL) e Rodney Miranda (PRTB) registram 2% cada. Brancos e nulos somam 4%, e 4% não souberam ou não responderam.

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Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados, o instituto Realtime Big Data ouviu 1.600 eleitores capixabas entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.