🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

A nova pesquisa Real Time Big Data sobre o governo do Espírito Santo

Levantamento desta sexta, 25, mostra que atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), está na frente do ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h20 | Atualizado em 25 set 2026, 10h58
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) (Giovani Pagotto/Governo do Espírito Santo/Wellington Abner/Assembléia Legislativa do ES/Divulgação)
Continua após publicidade
A nova pesquisa Real Time Big Data sobre o governo do Espírito Santo Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25, pela Real Time Big Data mostra como estão as intenções de voto para o governo do Espírito Santo. Os números obtidos pela pesquisa mostram que o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB) está à frente do seu principal adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória.

Na simulação de primeiro turno, o emedebista tem 44% das intenções de voto. O republicano, em seguida, tem 35%. Depois dos dois, o terceiro colocado está bem atrás: Helder Salomão (PT), tem 14% das intenções do eleitorado. Breno Barcelos (Missão) tem 1%, e os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual. Os que não souberam ou não quiseram responder são 2%, enquanto votos brancos e nulos somam 4%.

Já na simulação de um eventual segundo turno, a liderança de Ferraço permanece: ele tem 48% das intenções de voto, contra 40% de Pazolini. Nulos e brancos são 7%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 5%.

Siga

Rejeição

O levantamento do Realtime Big Data também mediu o índice de rejeição dos candidatos ao governo estadual. Quem lidera a lista é Helder Salomão: 46% dos entrevistados disseram que não votariam no petista de jeito nenhum.

Continua após a publicidade

Em seguida, aparecem empatados Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço, ambos com 36% de rejeição. Breno Barcelos é rejeitado por 20% dos eleitores, e Rafael Demuner registra 16%. Outros 2% afirmaram que poderiam votar em todos e 2% não souberam responder.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Disputa ao Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado que o estado terá em disputa, o levantamento mostra que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar está Sergio Meneguelli (PSD), com 13%, seguido por Fabiano Contarato (PT), com 11%.

Na sequência, aparecem empatados Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL), ambos com 10%. Rose de Freitas (MDB) soma 9%, Marcos do Val (Avante) tem 4%, enquanto Leonardo Monjardim (Novo), Professor Fabian (PSOL) e Rodney Miranda (PRTB) registram 2% cada. Brancos e nulos somam 4%, e 4% não souberam ou não responderam.

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados, o instituto Realtime Big Data ouviu 1.600 eleitores capixabas entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Espírito Santo
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).