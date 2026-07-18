A nova pesquisa Real Time Big Data sobre disputa para governo e Senado no Rio

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data para governador e senador do Rio de Janeiro foi registrada no TSE. Com coleta entre 18 e 22 de julho e divulgação em 23 de julho, o levantamento entrevistará 1.600 eleitores, utilizando IA e metodologias rigorosas. Entenda como será feita e o que estará em jogo neste importante colégio eleitoral.

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A disputa eleitoral no Rio de Janeiro ganhará um novo retrato na próxima semana. A Real Time Big Data registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta sexta-feira, 17, uma pesquisa de intenção de voto para as eleições de governador e senador no estado. O levantamento será realizado entre os dias 18 e 22 de julho e tem divulgação prevista para 23 de julho.

Registrada sob o número RJ-06039/2026, a pesquisa ouvirá 1.600 eleitores em diferentes municípios fluminenses. O estudo será financiado com recursos próprios da empresa, que declarou investimento de 24.000 reais para a realização do trabalho de campo. Pesquisas recentes mostram a liderança isolada de Eduardo Paes (PSD).

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Como será feita a pesquisa?

Segundo o registro protocolado no TSE, a Real Time Big Data utilizará uma metodologia quantitativa baseada em entrevistas realizadas por meio de uma combinação de abordagens telefônicas e digitais. A coleta será conduzida com participação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial na aplicação do questionário. Além da Paes, serão testados para o governo Douglas Ruas (PL), André Marinho (Novo), Anthony Garotinho (Republicanos), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP), Luan Monteiro (PCO), Rafael Luz (Missão) e William Siri (PSol).

A amostra será construída em três etapas. Primeiro, serão sorteados os municípios; depois, as localidades dentro dessas cidades; e, por fim, os entrevistados serão selecionados por cotas proporcionais de sexo, faixa etária, escolaridade e renda, buscando reproduzir a composição do eleitorado fluminense.

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Qual é a margem de erro do levantamento?

O instituto informa que a pesquisa terá nível de confiança de 95% e margem de erro máxima de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o total da amostra.

Também está prevista ponderação estatística para as variáveis de sexo e idade caso haja diferenças superiores a três pontos percentuais entre a distribuição planejada e a efetivamente obtida durante a coleta.

Como será feita a fiscalização da coleta?

De acordo com o registro, o trabalho de campo será acompanhado por supervisores humanos. Além disso, 15% dos questionários serão auditados por amostragem após a realização das entrevistas.

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Caso sejam identificadas inconsistências, os formulários poderão ser descartados e os responsáveis pela coleta serão chamados para prestar esclarecimentos. O instituto também afirma manter uma equipe especializada para conferir os dados antes da divulgação dos resultados.

O que estará em jogo no levantamento?

A pesquisa medirá o cenário da disputa pelos cargos de governador e senador no Rio de Janeiro, um dos principais colégios eleitorais do país.

Os resultados deverão oferecer um retrato atualizado da corrida eleitoral no estado e indicar o desempenho dos pré-candidatos pouco mais de dois meses antes do pleito.

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Quando os números serão conhecidos?

A coleta de dados será encerrada em 22 de julho, e a divulgação está prevista para 23 de julho, conforme o cronograma informado ao Tribunal Superior Eleitoral.

O levantamento da Real Time Big Data integra a sequência de pesquisas eleitorais registradas nas últimas semanas para acompanhar a evolução das disputas estaduais e nacionais à medida que a campanha de 2026 se aproxima.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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