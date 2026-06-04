O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) se mantém isolado na liderança para o governo do Rio de Janeiro, mostra levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 4. Ele tem 48,3% das intenções de voto, mais de 35 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa, que pontuou 12,6% e empata tecnicamente, dentro da margem de erro de 2,4 pontos para mais ou para menos, com o ex-governador do estado Anthony Garotinho (Republicanos), que marcou 9,2%.

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No limite da margem de erro, Paes teria percentual suficiente para liquidar a eleição já no primeiro turno. Em um eventual segundo turno contra Ruas testado pelo instituto, o ex-prefeito também venceria por larga margem.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 48,3%

48,3% Douglas Ruas (PL): 12,6%

12,6% Anthony Garotinho (Republicanos): 9,2%

9,2% André Marinho (Novo): 4,2%

4,2% Wilson Witzel (DC): 3,1%

3,1% Bombeiro Rafa Luz (Missão): 2,6%

2,6% William Siri (PSOL): 0,6%

0,6% Nenhum/branco/nulo: 12,9%

12,9% Não sabe/não opinou: 6,5%

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Segundo turno

Eduardo Paes (PSD): 60%

60% Douglas Ruas (PL): 24,5%

24,5% Nenhum/branco/nulo: 10,8%

10,8% Não sabe/não opinou: 4,6%

Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores do estado do Rio de Janeiro entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-05645/2026.