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Política

A nova pesquisa PoderData sobre a disputa Lula x Flávio no segundo turno

Quarto levantamento do instituto desde o primeiro turno vai medir a rejeição, aprovação do governo e disposição dos eleitores para comparecer às urnas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 10h00
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa PoderData sobre a disputa Lula x Flávio no segundo turno Priorize VEJA no Google

A disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será medida novamente pelo PoderData após os dois candidatos aparecerem empatados, com 50% dos votos válidos para cada um, na última pesquisa do instituto.

O novo levantamento, o quarto desde o primeiro turno das eleições de 2026, tem divulgação prevista para quinta-feira, 22 de outubro. A pesquisa será realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 4.000 eleitores de todo o país.

Além das intenções de voto, o instituto vai investigar o grau de convicção dos brasileiros em suas escolhas, a rejeição aos presidenciáveis e a avaliação do governo Lula. O questionário também inclui perguntas sobre a disposição dos eleitores para comparecer às urnas e sobre quem os brasileiros acreditam que vencerá a eleição presidencial.

O que mostrou a última pesquisa PoderData sobre Lula e Flávio?

No levantamento realizado entre 5 e 7 de outubro, Flávio aparecia com 53% dos votos válidos, contra 47% de Lula, uma vantagem de seis pontos percentuais.

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Na rodada seguinte, realizada entre 10 e 12 de outubro, a distância caiu para dois pontos: 51% para o senador e 49% para o presidente.

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Já na última pesquisa PoderData/Aya, divulgada na sexta-feira, 16 de outubro, Lula e Flávio aparecem empatados, com 50% dos votos válidos cada um. O resultado manteve a trajetória de redução da diferença entre os dois candidatos observada desde o início de outubro.

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Quantos eleitores ainda podem mudar de voto?

Um dos principais blocos da pesquisa será dedicado ao grau de convicção dos eleitores em suas escolhas para presidente. O PoderData vai perguntar aos entrevistados se o voto já está decidido ou se ainda pode mudar até o dia da eleição, marcado para 25 de outubro.

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O instituto também vai investigar a disposição dos brasileiros para participar do segundo turno. Os entrevistados deverão responder se comparecerão às urnas com certeza, se podem votar, mas ainda têm dúvidas, ou se não pretendem participar da votação.

A rejeição aos dois presidenciáveis também será investigada pelo PoderData. O instituto vai perguntar separadamente sobre Lula e Flávio Bolsonaro, oferecendo aos entrevistados três possibilidades: considerar o político o único candidato em quem votariam, admitir a possibilidade de votar nele ou afirmar que não votariam nele de jeito nenhum.

Como está a aprovação do governo Lula?

A avaliação da administração federal será outro tema da nova pesquisa. O PoderData vai medir separadamente a aprovação do desempenho pessoal de Lula como presidente e a aprovação de seu governo.

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Em ambas as perguntas, os entrevistados deverão informar se aprovam, desaprovam ou não sabem avaliar. A distinção permitirá observar se existem diferenças entre a percepção dos eleitores sobre o presidente e a avaliação da administração federal.

O questionário também vai investigar o comportamento eleitoral dos brasileiros no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Inicialmente, os entrevistados deverão informar se conseguiram comparecer à votação. Aqueles que participaram serão questionados sobre o candidato escolhido para presidente.

Quando será divulgada a pesquisa PoderData?

A nova pesquisa será realizada pelo PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação Ltda. entre os dias 19 e 21 de outubro, com divulgação prevista para quinta-feira, 22 de outubro.

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O levantamento terá 4.000 entrevistas, margem de erro máxima de 1,6 ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

A pesquisa é realizada com recursos próprios do PoderData, que também figura como contratante. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07926/2026.

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