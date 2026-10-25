Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

A nova pesquisa PoderData/Aya sobre a disputa entre Flávio e Lula no dia do segundo turno

Pesquisa divulgada na madrugada deste domingo mantém empate técnico e repete os percentuais da rodada de quinta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 07h02
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Charles Vieira e Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
A nova pesquisa PoderData/Aya sobre a disputa entre Flávio e Lula no dia do segundo turno Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, contra 49% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na pesquisa PoderData/Aya divulgada à 0h01 deste domingo, 25, dia do segundo turno presidencial. Os candidatos permanecem em empate técnico, com os mesmos percentuais registrados no levantamento publicado na quinta-feira, 22.

A margem de erro é de 1,6 ponto percentual para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, incluindo parte da coleta depois do debate da TV Globo.

Ao longo da campanha do segundo turno, Lula não apareceu numericamente à frente de Flávio na série do PoderData/Aya. O presidente chegou a empatar com o adversário, mas o senador encerra os levantamentos do instituto com uma distância de dois pontos percentuais.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que mudou durante o segundo turno?

Na primeira pesquisa PoderData/Aya depois da votação de 4 de outubro, Flávio tinha 53% dos votos válidos e Lula, 47%. A vantagem numérica do senador era de seis pontos percentuais.

A distância diminuiu nas rodadas seguintes e chegou a zero no levantamento divulgado em 16 de outubro, quando cada candidato registrou 50%. Agora, o placar de 51% a 49% repete o resultado de três dias atrás.

O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos. Por isso, esses percentuais representam a distribuição das intenções de voto apenas entre os dois candidatos.

Continua após a publicidade

Os eleitores ainda podem mudar de candidato?

Segundo o levantamento, 95% afirmam que já decidiram o voto e não pretendem mudar. Entre os eleitores de Flávio, são 98%; entre os de Lula, 93%.

Quem o eleitor acredita que vencerá?

Independentemente da própria escolha, 51% consideram que Flávio tem mais chances de vencer, enquanto 43% apontam Lula. Outros 6% não sabem. A pergunta mede expectativa de vitória, e não intenção de voto.

Como foi feita a pesquisa?

O PoderData realizou 4.000 entrevistas em 914 municípios das 27 unidades da federação, entre 23 e 24 de outubro. A coleta ocorreu por ligações para celulares e telefones fixos, com perguntas gravadas e respostas pelo teclado.

A margem de erro é de 1,6 ponto percentual, com confiança de 95%. Financiado com recursos próprios e com parceria de divulgação do Aya Bancah, o levantamento tem registro BR-02828/2026 no TSE.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).