A nova pesquisa PoderData/Aya sobre a disputa entre Flávio e Lula no dia do segundo turno

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Pesquisa PoderData/Aya divulgada na véspera do segundo turno mostra Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos e Lula com 49%, mantendo o empate técnico. A maioria dos eleitores já decidiu o voto, e Flávio é apontado como o provável vencedor, segundo expectativa dos entrevistados. Uma análise detalhada do cenário.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, contra 49% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na pesquisa PoderData/Aya divulgada à 0h01 deste domingo, 25, dia do segundo turno presidencial. Os candidatos permanecem em empate técnico, com os mesmos percentuais registrados no levantamento publicado na quinta-feira, 22.

A margem de erro é de 1,6 ponto percentual para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, incluindo parte da coleta depois do debate da TV Globo.

Ao longo da campanha do segundo turno, Lula não apareceu numericamente à frente de Flávio na série do PoderData/Aya. O presidente chegou a empatar com o adversário, mas o senador encerra os levantamentos do instituto com uma distância de dois pontos percentuais.

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O que mudou durante o segundo turno?

Na primeira pesquisa PoderData/Aya depois da votação de 4 de outubro, Flávio tinha 53% dos votos válidos e Lula, 47%. A vantagem numérica do senador era de seis pontos percentuais.

A distância diminuiu nas rodadas seguintes e chegou a zero no levantamento divulgado em 16 de outubro, quando cada candidato registrou 50%. Agora, o placar de 51% a 49% repete o resultado de três dias atrás.

O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos. Por isso, esses percentuais representam a distribuição das intenções de voto apenas entre os dois candidatos.

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Os eleitores ainda podem mudar de candidato?

Segundo o levantamento, 95% afirmam que já decidiram o voto e não pretendem mudar. Entre os eleitores de Flávio, são 98%; entre os de Lula, 93%.

Quem o eleitor acredita que vencerá?

Independentemente da própria escolha, 51% consideram que Flávio tem mais chances de vencer, enquanto 43% apontam Lula. Outros 6% não sabem. A pergunta mede expectativa de vitória, e não intenção de voto.

Como foi feita a pesquisa?

O PoderData realizou 4.000 entrevistas em 914 municípios das 27 unidades da federação, entre 23 e 24 de outubro. A coleta ocorreu por ligações para celulares e telefones fixos, com perguntas gravadas e respostas pelo teclado.

A margem de erro é de 1,6 ponto percentual, com confiança de 95%. Financiado com recursos próprios e com parceria de divulgação do Aya Bancah, o levantamento tem registro BR-02828/2026 no TSE.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.