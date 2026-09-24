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Política

A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa ao governo de Minas Gerais

Cleitinho Azevedo aparece 25 pontos à frente de Patrus Ananias e 31 de Alexandre Kalil a menos de duas semanas do primeiro turno

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h40 | Atualizado em 24 set 2026, 19h04
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões, os candidatos que lideram as intenções de voto para o governo de Minas Gerais (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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A disputa pelo governo de Minas Gerais tem o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na dianteira a menos de duas semanas do primeiro turno. O candidato aparece com 40% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.

O petista Patrus Ananias ocupa a segunda posição, com 15%, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que tem 9%. O atual governador Mateus Simões (PSD) e o empresário Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), aparecem com 5% cada.

Gabriel Azevedo (MDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, registra 3%, enquanto Túlio Lopes (PCB) tem 2%. Ben Mendes (Missão), Rafael Duda (PSTU), Henrique Áreas (PCO) e Indira Xavier (UP) marcam 1% cada. Brancos e nulos somam 9%, e 10% dos entrevistados não souberam responder.

Segundo turno

Nos cenários testados para o segundo turno, Cleitinho também aparece à frente. Contra Patrus, o senador teria 60% dos votos, ante 23% do petista. Em uma disputa com Kalil, o resultado seria de 57% a 26%, respectivamente.

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A pesquisa ouviu 1.204 eleitores de Minas Gerais entre os dias 22 e 24 de setembro, por meio de entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado por Folha de S.Paulo e Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07400/2026.

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