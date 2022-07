A nova configuração da família Garotinho na eleição do Rio

O União Brasil decidiu nesta terça-feira, 17, desistir da candidatura de Anthony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. Às voltas com problemas na Justiça Eleitoral e discordâncias internas no partido, o ex-governador se colocava como oposição ao atual mandatário e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), que tem o apoio de boa parte da legenda. A desistência de Garotinho, portanto, tende a ajudar o projeto de Castro.

O ex-governador decidirá ainda nesta semana se será candidato a deputado federal, estadual ou a nada. Sua filha Clarissa Garotinho, por sua vez, concorrerá ao Senado pelo União Brasil, o que tende a movimentar um já acirrado pleito. Se o candidato do PL ao governo fica feliz com a saída de um concorrente, o representante do partido na tentativa de reeleição ao Senado, Romário, tende a se preocupar com a entrada da nova adversária.

Correligionário de Jair Bolsonaro, Castro lidera as pesquisas para o governo em empate técnico com Marcelo Freixo (PSB), candidato de Lula. Atrás deles vem Rodrigo Neves (PDT), que agora conta com o apoio do grupo do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD).