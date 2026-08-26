A nova ausência de Sergio Moro em debate no Paraná

O senador Sergio Moro (PL-PR) cancelou na tarde desta quarta-feira sua participação no debate que será promovido pela TMC com os candidatos ao governo do Paraná. O deputado estadual Requião Filho (PDT) e o deputado federal Sandro Alex (PSD) confirmaram presença.

Esse é o segundo debate a que Moro falta. O senador já deixou de ir ao encontro promovido pela Band no início do mês, também com um anúncio horas antes.

O senador também não foi a uma sabatina da Bandnews realizada na manhã desta quarta. O aviso do cancelamento foi feito na véspera.

A postura ocorre em meio a uma liderança isolada de Moro nas pesquisas eleitorais.

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Em levantamento da Quaest divulgado na terça, ele aparece com 37% das intenções de voto. Requião Filho tem 21% do eleitorado, e Sandro Alex marcou 15%.