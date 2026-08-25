Moro supera candidatos de Lula e Ratinho Júnior no Paraná, indica pesquisa Quaest

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Pesquisa Quaest aponta Sergio Moro na liderança isolada para o governo do Paraná em 2026, com 37% das intenções de voto no primeiro turno. Ele supera Requião Filho e Sandro Alex em todos os cenários, incluindo segundo turno, com margens expressivas. O levantamento detalha o apoio político e as intenções eleitorais.

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A menos de seis semanas das eleições estaduais de 2026, o senador Sergio Moro (PL-PR) lidera a disputa pelo governo do Paraná em todos os cenários de primeiro e segundo turno. A mais recente pesquisa Quaest no estado foi publicada na segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Sergio Moro tem 37% das intenções de voto ao governo paranaense. Ele é seguido pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), que tem 21% do eleitorado, e pelo ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD), que pontua 15% — no limite da margem de erro de 3 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados na segunda colocação.

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Aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Moro se filiou ao PL em março deste ano, consolidando a aliança para puxar o voto bolsonarista no Paraná e garantir o palanque presidencial para o “Zero Um” no estado. Já Requião Filho é diretamente apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Sandro Alex é a aposta sucessória do atual governador Ratinho Júnior (PSD).

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Governador — Paraná — 1º turno

Sergio Moro (PL): 37%

Requião Filho (PDT): 21%

Sandro Alex (PSD): 15%

Luiz França (Missão): 1%

Tayná Miessa (Unidade Popular): 1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%

Adriano Funileiro (PCO): 0%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Indecisos: 18%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Os candidatos Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (UP) têm 1% do eleitorado paranaense, cada, enquanto Alexandre Salomão (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos equivalem a 7% do total e outros 18% dos entrevistados se dizem indecisos.

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Também no segundo turno, Moro supera Requião e Sandro Alex com margem de até 30 pontos percentuais. Em confronto direto, o deputado estadual pedetista derrotaria o ex-secretário pessedista por 37% a 24% dos votos.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

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Sergio Moro (PL): 51%

Requião Filho (PDT): 27%

Indecisos: 14%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

Sergio Moro (PL): 48%

Sandro Alex (PSD): 19%

Indecisos: 22%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

Requião Filho (PDT): 37%

Sandro Alex (PSD): 24%

Indecisos: 23%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

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A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores no Paraná entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-05388/2026.