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Moro supera candidatos de Lula e Ratinho Júnior no Paraná, indica pesquisa Quaest

Senador lidera a corrida ao Palácio Iguaçu, enquanto Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) empatam no primeiro turno

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 11h29 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h10
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: Sergio Moro, de terno azul-marinho e gravata azul, falando ao microfone; Requião Filho, de terno preto e gravata cinza, com barba; e Sandro Alex, de terno azul-marinho e gravata preta, falando ao microfone
Candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex (Carlos Moura/Agência Senado, Assembleia Legislativa do Paraná e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A menos de seis semanas das eleições estaduais de 2026, o senador Sergio Moro (PL-PR) lidera a disputa pelo governo do Paraná em todos os cenários de primeiro e segundo turno. A mais recente pesquisa Quaest no estado foi publicada na segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Sergio Moro tem 37% das intenções de voto ao governo paranaense. Ele é seguido pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), que tem 21% do eleitorado, e pelo ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD), que pontua 15% — no limite da margem de erro de 3 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados na segunda colocação.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Moro se filiou ao PL em março deste ano, consolidando a aliança para puxar o voto bolsonarista no Paraná e garantir o palanque presidencial para o “Zero Um” no estado. Já Requião Filho é diretamente apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Sandro Alex é a aposta sucessória do atual governador Ratinho Júnior (PSD).

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Governador — Paraná — 1º turno

  • Sergio Moro (PL): 37%
  • Requião Filho (PDT): 21%
  • Sandro Alex (PSD): 15%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tayná Miessa (Unidade Popular): 1%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%

Os candidatos Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (UP) têm 1% do eleitorado paranaense, cada, enquanto Alexandre Salomão (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos equivalem a 7% do total e outros 18% dos entrevistados se dizem indecisos.

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Também no segundo turno, Moro supera Requião e Sandro Alex com margem de até 30 pontos percentuais. Em confronto direto, o deputado estadual pedetista derrotaria o ex-secretário pessedista por 37% a 24% dos votos.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

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  • Sergio Moro (PL): 51%
  • Requião Filho (PDT): 27%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/nulo/não vai votar: 8%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

  • Sergio Moro (PL): 48%
  • Sandro Alex (PSD): 19%
  • Indecisos: 22%
  • Branco/nulo/não vai votar: 11%
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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

  • Requião Filho (PDT): 37%
  • Sandro Alex (PSD): 24%
  • Indecisos: 23%
  • Branco/nulo/não vai votar: 16%

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A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores no Paraná entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-05388/2026.

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