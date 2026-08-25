Moro supera candidatos de Lula e Ratinho Júnior no Paraná, indica pesquisa Quaest
Senador lidera a corrida ao Palácio Iguaçu, enquanto Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) empatam no primeiro turno
A menos de seis semanas das eleições estaduais de 2026, o senador Sergio Moro (PL-PR) lidera a disputa pelo governo do Paraná em todos os cenários de primeiro e segundo turno. A mais recente pesquisa Quaest no estado foi publicada na segunda-feira, 24.
No primeiro turno, Sergio Moro tem 37% das intenções de voto ao governo paranaense. Ele é seguido pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), que tem 21% do eleitorado, e pelo ex-secretário estadual Sandro Alex (PSD), que pontua 15% — no limite da margem de erro de 3 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados na segunda colocação.
Aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Moro se filiou ao PL em março deste ano, consolidando a aliança para puxar o voto bolsonarista no Paraná e garantir o palanque presidencial para o “Zero Um” no estado. Já Requião Filho é diretamente apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Sandro Alex é a aposta sucessória do atual governador Ratinho Júnior (PSD).
Governador — Paraná — 1º turno
- Sergio Moro (PL): 37%
- Requião Filho (PDT): 21%
- Sandro Alex (PSD): 15%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tayná Miessa (Unidade Popular): 1%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
- Adriano Funileiro (PCO): 0%
- Samuel de Mattos (PSTU): 0%
- Indecisos: 18%
- Branco/nulo/não vai votar: 7%
Os candidatos Luiz França (Missão) e Tayná Miessa (UP) têm 1% do eleitorado paranaense, cada, enquanto Alexandre Salomão (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos equivalem a 7% do total e outros 18% dos entrevistados se dizem indecisos.
Também no segundo turno, Moro supera Requião e Sandro Alex com margem de até 30 pontos percentuais. Em confronto direto, o deputado estadual pedetista derrotaria o ex-secretário pessedista por 37% a 24% dos votos.
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)
- Sergio Moro (PL): 51%
- Requião Filho (PDT): 27%
- Indecisos: 14%
- Branco/nulo/não vai votar: 8%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)
- Sergio Moro (PL): 48%
- Sandro Alex (PSD): 19%
- Indecisos: 22%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)
- Requião Filho (PDT): 37%
- Sandro Alex (PSD): 24%
- Indecisos: 23%
- Branco/nulo/não vai votar: 16%
A pesquisa Quaest entrevistou 804 eleitores no Paraná entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-05388/2026.