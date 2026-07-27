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Política

A estratégia de Flávio Bolsonaro que pode assustar o eleitor

A crise entre Brasil e Argentina recoloca em evidência a aposta do senador em alianças internacionais e seus possíveis efeitos na disputa eleitoral

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 21h46 | Atualizado em 27 jul 2026, 22h32
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A estratégia de Flávio Bolsonaro que pode assustar o eleitor Priorizar nos meus resultados Google

O endurecimento do discurso entre Brasil e Argentina após declarações do presidente argentino, Javier Milei, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu um novo capítulo na tensão diplomática entre os dois países. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, o editor de política de VEJA, José Benedito da Silva, afirmou que a escalada verbal extrapolou os limites da diplomacia e avaliou que a aproximação de Flávio Bolsonaro com lideranças da direita internacional pode ter efeito eleitoral limitado — e até afastar parte do eleitorado. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que explica a mudança no tom da direita internacional?

Segundo José Benedito, Milei passou a adotar uma postura mais agressiva amparado pelo ambiente político internacional e pelo avanço de governos de direita na América Latina. Na avaliação do jornalista, esse movimento ocorre em sintonia com uma ofensiva liderada pelos Estados Unidos para ampliar a influência de governos alinhados à direita na região.

Ele observou que, diante desse cenário, o Brasil passou a ocupar uma posição de maior isolamento ideológico na América do Sul, tornando-se alvo de pressões políticas externas. Para ele, Milei busca assumir protagonismo regional justamente ao confrontar Lula em um momento de reorganização das forças políticas no continente.

Milei ultrapassou os limites da diplomacia?

Para o editor de política, a resposta é afirmativa. Embora considere legítimas divergências entre chefes de Estado, José Benedito afirmou que a forma como Milei se dirigiu ao presidente brasileiro rompeu protocolos básicos das relações internacionais.

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“O governo precisava ter reagido”, afirmou. Na avaliação dele, o retorno do embaixador brasileiro representou uma resposta proporcional à gravidade do episódio, mas medidas adicionais não seriam recomendáveis diante da importância da relação econômica entre Brasil e Argentina.

José Benedito também ponderou que declarações em tom ofensivo de integrantes do governo brasileiro contribuíram para elevar a temperatura do embate, como as do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou Milei de “palhaço”.

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O apoio internacional fortalece Flávio Bolsonaro?

Ao analisar os possíveis reflexos políticos da crise, José Benedito classificou como “bastante equivocada” a estratégia de Flávio Bolsonaro de associar sua imagem a líderes da direita internacional, entre eles Donald Trump e Javier Milei.

Na avaliação do jornalista, esse alinhamento reforça apenas o apoio de eleitores que já acompanham o senador, sem ampliar sua base eleitoral. “Isso pode agradar aos convertidos, à legião que sempre andou com ele, que já está com ele”, afirmou.

Por que o eleitor moderado pode se afastar?

Para José Benedito, o maior risco da estratégia é provocar rejeição entre eleitores mais moderados, inclusive aqueles identificados com a direita. Segundo ele, parte desse público tende a enxergar com desconfiança um alinhamento tão explícito com lideranças estrangeiras.

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“Eu acho que isso assusta o eleitor mais moderado, inclusive de direita, o eleitor que tem uma visão menos ideologizada desse alinhamento”, disse.

Na avaliação do editor de política de VEJA, Javier Milei “não acrescenta nada” eleitoralmente à campanha de Flávio Bolsonaro. Apesar disso, reconheceu que a crise diplomática gerou ampla repercussão política e deve permanecer no centro do debate público nos próximos dias.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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