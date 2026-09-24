A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, segundo pesquisa Datafolha
Ex-prefeito carioca segue favorito, mas candidato bolsonarista vem crescendo nas pesquisas
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao governo do Rio, segue crescendo na preferência do eleitorado, associado ao senador Flávio Bolsonaro, enquanto o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), favorito na disputa, se mantém estável.
Ruas saltou de 25% para 30% das intenções de voto desde o último levantamento, publicado em 11 de setembro. Já Paes continua na liderança, com 43% das declarações de voto, mesmo percentual registrado na rodada anterior. Movimento semelhante é captado na simulação de segundo turno. O ex-prefeito segue com 54% e o deputado passou de 34% para 38%. Bancos, nulos e indecisos somam 7%.
O fôlego de Douglas Ruas confirma uma tendência que vem sendo observada nas últimas pesquisas de diferentes institutos e era esperado. As campanhas já contavam que haveria um crescimento do deputado à medida em que ele se torna mais conhecido do eleitorado, a reboque do bolsonarismo.
Veja os resultados do Datafolha para a pesquisa estimulada no primeiro turno:
- Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 43%)
- Douglas Ruas (PL): 30% (eram 25%)
- Garotinho (Republicanos): 8% (eram 10%)
- William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)
- André Marinho (Novo): 2% (eram 2%)
- Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)
- Coronel Busnello (Missão): 2% (eram 2%)
- Juliete (UP): 1% (era 1%)
- Luan Monteiro (PCO): 0% (era 1%)
- Indecisos: 4% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 9%)
Os resultados em um cenário sem Garotinho:
Neste levantamento, o Datafolha apresentou pela primeira vez uma lista sem o nome do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que teve o registro da candidatura negado, mas tentar reverter judicialmente a situação. Os resultados indicam que a maior parte dos votos migraria para Paes.
- Eduardo Paes (PSD): 46%
- Douglas Ruas (PL): 31%
- William Siri (PSOL): 3%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 2%
- André Marinho (Novo): 2%
- Juliete (UP): 2%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Indecisos: 4%
- Branco/nulo/nenhum: 8%
O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.