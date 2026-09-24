A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, segundo pesquisa Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao governo do Rio, segue crescendo na preferência do eleitorado, associado ao senador Flávio Bolsonaro, enquanto o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), favorito na disputa, se mantém estável.

Ruas saltou de 25% para 30% das intenções de voto desde o último levantamento, publicado em 11 de setembro. Já Paes continua na liderança, com 43% das declarações de voto, mesmo percentual registrado na rodada anterior. Movimento semelhante é captado na simulação de segundo turno. O ex-prefeito segue com 54% e o deputado passou de 34% para 38%. Bancos, nulos e indecisos somam 7%.

O fôlego de Douglas Ruas confirma uma tendência que vem sendo observada nas últimas pesquisas de diferentes institutos e era esperado. As campanhas já contavam que haveria um crescimento do deputado à medida em que ele se torna mais conhecido do eleitorado, a reboque do bolsonarismo.

Veja os resultados do Datafolha para a pesquisa estimulada no primeiro turno:

Continua após a publicidade Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 43%)

Douglas Ruas (PL): 30% (eram 25%)

Garotinho (Republicanos): 8% (eram 10%)

William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)

André Marinho (Novo): 2% (eram 2%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)

Coronel Busnello (Missão): 2% (eram 2%)

Juliete (UP): 1% (era 1%)

Luan Monteiro (PCO): 0% (era 1%)

Indecisos: 4% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 9%) Os resultados em um cenário sem Garotinho: Continua após a publicidade Neste levantamento, o Datafolha apresentou pela primeira vez uma lista sem o nome do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que teve o registro da candidatura negado, mas tentar reverter judicialmente a situação. Os resultados indicam que a maior parte dos votos migraria para Paes. Continua após a publicidade Eduardo Paes (PSD): 46%

Douglas Ruas (PL): 31%

William Siri (PSOL): 3%

Coronel Busnello (Missão): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 2%

André Marinho (Novo): 2%

Juliete (UP): 2%

Luan Monteiro (PCO): 0%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/nenhum: 8% O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026. Continua após a publicidade Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral