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Política

A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, segundo pesquisa Datafolha

Ex-prefeito carioca segue favorito, mas candidato bolsonarista vem crescendo nas pesquisas

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h31 | Atualizado em 24 set 2026, 19h03
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, segundo pesquisa Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao governo do Rio, segue crescendo na preferência do eleitorado, associado ao senador Flávio Bolsonaro, enquanto o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), favorito na disputa, se mantém estável.

Ruas saltou de 25% para 30% das intenções de voto desde o último levantamento, publicado em 11 de setembro. Já Paes continua na liderança, com 43% das declarações de voto, mesmo percentual registrado na rodada anterior. Movimento semelhante é captado na simulação de segundo turno. O ex-prefeito segue com 54% e o deputado passou de 34% para 38%. Bancos, nulos e indecisos somam 7%.

O fôlego de Douglas Ruas confirma uma tendência que vem sendo observada nas últimas pesquisas de diferentes institutos e era esperado. As campanhas já contavam que haveria um crescimento do deputado à medida em que ele se torna mais conhecido do eleitorado, a reboque do bolsonarismo.

Veja os resultados do Datafolha para a pesquisa estimulada no primeiro turno:

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  • Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 43%)
  • Douglas Ruas (PL): 30% (eram 25%)
  • Garotinho (Republicanos): 8% (eram 10%)
  • William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)
  • André Marinho (Novo): 2% (eram 2%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)
  • Coronel Busnello (Missão): 2% (eram 2%)
  • Juliete (UP): 1% (era 1%)
  • Luan Monteiro (PCO): 0% (era 1%)
  • Indecisos: 4% (eram 3%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 9%)

Os resultados em um cenário sem Garotinho:

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Neste levantamento, o Datafolha apresentou pela primeira vez uma lista sem o nome do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que teve o registro da candidatura negado, mas tentar reverter judicialmente a situação. Os resultados indicam que a maior parte dos votos migraria para Paes.

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  • Eduardo Paes (PSD): 46%
  • Douglas Ruas (PL): 31%
  • William Siri (PSOL): 3%
  • Coronel Busnello (Missão): 2%
  • Cyro Garcia (PSTU): 2%
  • André Marinho (Novo): 2%
  • Juliete (UP): 2%
  • Luan Monteiro (PCO): 0%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/nulo/nenhum: 8%

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.

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