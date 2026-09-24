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Política

A disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha

Principais candidatos seguem empatados dentro da margem de erro, com governadora na liderança numérica

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h23 | Atualizado em 24 set 2026, 19h06
Mulher de cabelo preso e camisa rosa segura um microfone, olhando para a direita. Ao lado, um homem de terno azul e camisa clara sorri, com as mãos cruzadas sobre a mesa, em um ambiente interno
Raquel Lyra e João Campos: candidatos ao governo de Pernambuco (Divulgação/Prefeitura de Belém de Maria e Vinicius Doti/Fundação FHC/.)
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A disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que permanece o empate técnico entre Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB).

A atual governadora tem 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito, 44%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Os demais candidatos não atingiram 2% da preferência.

No segundo turno, Raquel aparece à frente, com 51%, contra 45% de João. Os percentuais são quase idênticos à da rodada anterior do mesmo instituto, publicada em 11 de setembro.

Veja os números da pesquisa para o governo de Pernambuco:

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  • Raquel Lyra (PSD): 48% (eram 47% em 11 de setembro)
  • João Campos (PSB): 44% (eram 42%)
  • Professora Camila (UP): 1% (era 1%)
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%)
  • Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%)
  • Victor Assis (PCO): 0% (era 0%)
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%)
  • Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 6%)
  • Indecisos: 2% (eram 2%)

Segundo turno

  • Raquel Lyra: 51% (eram 51%)
  • João Campos: 45% (eram 44%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)
  • Indecisos: 1% (era 1%)
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Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PE-08125/2026 .

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