A disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha
Principais candidatos seguem empatados dentro da margem de erro, com governadora na liderança numérica
Uma pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que permanece o empate técnico entre Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB).
A atual governadora tem 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito, 44%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Os demais candidatos não atingiram 2% da preferência.
No segundo turno, Raquel aparece à frente, com 51%, contra 45% de João. Os percentuais são quase idênticos à da rodada anterior do mesmo instituto, publicada em 11 de setembro.
Veja os números da pesquisa para o governo de Pernambuco:
- Raquel Lyra (PSD): 48% (eram 47% em 11 de setembro)
- João Campos (PSB): 44% (eram 42%)
- Professora Camila (UP): 1% (era 1%)
- Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%)
- Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%)
- Victor Assis (PCO): 0% (era 0%)
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%)
- Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 6%)
- Indecisos: 2% (eram 2%)
Segundo turno
- Raquel Lyra: 51% (eram 51%)
- João Campos: 45% (eram 44%)
- Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)
- Indecisos: 1% (era 1%)
Sobre a pesquisa
O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PE-08125/2026 .