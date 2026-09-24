A disputa entre João Campos e Raquel Lyra em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha

Uma pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que permanece o empate técnico entre Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB).

A atual governadora tem 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito, 44%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Os demais candidatos não atingiram 2% da preferência.

No segundo turno, Raquel aparece à frente, com 51%, contra 45% de João. Os percentuais são quase idênticos à da rodada anterior do mesmo instituto, publicada em 11 de setembro.

Veja os números da pesquisa para o governo de Pernambuco:

Continua após a publicidade

Raquel Lyra (PSD): 48% (eram 47% em 11 de setembro)

João Campos (PSB): 44% (eram 42%)

Professora Camila (UP): 1% (era 1%)

Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%)

Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%)

Victor Assis (PCO): 0% (era 0%)

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%)

Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 6%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Segundo turno

Raquel Lyra: 51% (eram 51%)

João Campos: 45% (eram 44%)

Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)

Indecisos: 1% (era 1%)

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é PE-08125/2026 .

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral