Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Política

A bronca de juízes do STF com o ministro da Justiça

Magistrados falam em 'apatia' de Wellington Lima e Silva e não perdoam chefe da PF Andrei Rodrigues

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 20h40
O novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF)
O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF) (Andressa Anholete/STR/AFP)
Continua após publicidade
A bronca de juízes do STF com o ministro da Justiça Priorizar nos meus resultados Google

No cabo de guerra entre a Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, juízes da Corte com acesso direto ao presidente Lula reclamaram recentemente ao petista do que consideram “apatia” do chefe da pasta da Justiça Wellington Lima e Silva no desarranjo de policiais federais. O pano de fundo são as investigações que miram Fabio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de três inquéritos por suspeitas de tráfico de influência e venda de prestígio dentro do governo, mas não é só.

Integrantes da cúpula do Judiciário ainda não digeriram a postura do diretor-geral da PF Andrei Rodrigues de encaminhar em 2025 ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, um relatório com achados de investigadores envolvendo o ministro Dias Toffoli e o ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro.

Como se sabe, um resort da família do magistrado recebeu aportes milionários de empresas ligadas a Vorcaro. Toffoli era sócio do empreendimento por meio da empresa Maridt e, segundo ministros ouvidos sob reserva por VEJA, internamente nunca deu explicações sobre a polêmica.

Siga

De acordo com esses magistrados, para além das ressalvas dos juízes ao próprio Andrei, Lima e Silva não teria ascendência sobre o diretor-geral para discutir episódios específicos envolvendo policiais federais nem o mesmo trânsito que o próprio diretor, que foi coordenador da equipe de segurança do petista nas eleições, tem sobre o presidente.

Continua após a publicidade

Um dos casos relatados pelos juízes a Lula diz respeito à presença de um delegado da PF no gabinete do ministro André Mendonça e a suspeita, sem elementos de prova concretos, de que este policial atuaria de forma paralela na investigação dos processos envolvendo Lulinha.

Para além da teoria conspiratória, o vazamento de uma conversa recente de Mendonça com integrantes do governo – entre eles o próprio ministro da Justiça – tem como objetivo tentar arrastar o magistrado para a arena política e pavimentar o caminho para contestar eventuais decisões que envolvam o primogênito do presidente, o escândalo bilionário de desvios no INSS ou desdobramentos do caso Master. Os três temas são considerados de alta sensibilidade faltando menos de dois meses para o primeiro turno presidencial.

Continua após a publicidade

Nos últimos dias, o próprio André Mendonça reclamou a interlocutores da ofensiva da PF para tirá-lo a todo custo da relatoria dos inquéritos que envolvem Lulinha. Foram pelo menos três tentativas de forçar que o caso fosse sorteado entre os ministros do tribunal. Na terceira, uma das investigações foi parar nas mãos de Flávio Dino, antigo superior hierárquico da PF.

Publicidade
TAGS:
Andrei Rodrigues
Bastidores de Brasília
Ministério da Justiça
PF - Polícia Federal
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).