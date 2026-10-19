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Política

A boa notícia para Flávio Bolsonaro na nova pesquisa PoderData/Aya

Senador amplia vantagem sobre Lula nos votos válidos após empate na rodada anterior do instituto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h50
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, sorri amplamente mostrando os dentes, em meio a uma multidão desfocada. Ele olha para a esquerda, com luz suave iluminando seu rosto.
Flávio Bolsonaro (PL) (Joédson Alves/Agência Brasil)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) ampliou a distância para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta segunda-feira, 19. O levantamento mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos, contra 48% do petista, uma diferença de quatro pontos percentuais. Na rodada anterior, publicada três dias antes, os dois apareciam empatados numericamente, com 50% cada.

O resultado representa uma oscilação favorável a Flávio na reta final da disputa pelo Palácio do Planalto, a seis dias do segundo turno, marcado para domingo, 25. O senador ganhou dois pontos percentuais, enquanto Lula perdeu dois pontos em relação ao levantamento anterior. A diferença entre os candidatos passou, portanto, de zero para quatro pontos percentuais.

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A margem de erro da pesquisa é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos. Com isso, os intervalos estimados para os dois candidatos não se sobrepõem no cenário de votos válidos.

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O que mudou desde a última pesquisa PoderData/Aya?

Na primeira rodada após a votação, Flávio aparecia com 53% dos votos válidos, contra 47% de Lula, uma vantagem de seis pontos percentuais. Nos levantamentos seguintes, a diferença diminuiu até chegar ao empate numérico de 50% a 50%, registrado na pesquisa realizada entre 13 e 15 de outubro.

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Agora, o senador volta a aparecer à frente, com quatro pontos percentuais de vantagem.

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O movimento também é observado no cenário de votos totais, que inclui brancos, nulos e indecisos. Flávio passou de 47% para 49%, enquanto Lula oscilou de 47% para 46%. Os votos brancos e nulos somam 4%, e os indecisos representam 2%.

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Apesar das oscilações, os números não permitem atribuir a mudança a um acontecimento específico da campanha.

Onde Flávio Bolsonaro tem maior vantagem?

O levantamento mostra diferenças importantes entre os segmentos do eleitorado. Flávio Bolsonaro registra seus maiores percentuais no Sul, onde aparece com 62% das intenções de voto, e no Centro-Oeste, com 60%.

No Sudeste, região que concentra o maior eleitorado do país, o senador tem 53%, contra 42% de Lula.

O presidente, por sua vez, mantém vantagem no Nordeste, onde registra 61% das intenções de voto, ante 34% de Flávio. Lula também aparece numericamente à frente entre as mulheres, com 51%, contra 42% do adversário.

Os resultados consideram os votos totais e apresentam recortes do desempenho dos candidatos em diferentes segmentos da população.

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Como está a rejeição aos candidatos?

A rejeição também apresenta uma diferença favorável ao senador. Segundo a PoderData/Aya, 48% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 44% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Em relação à pesquisa anterior, a rejeição ao candidato do PL oscilou um ponto percentual para baixo, de 45% para 44%.

O levantamento também mediu a avaliação do presidente. Ao todo, 50% dos entrevistados desaprovam o desempenho pessoal de Lula, enquanto 44% aprovam. Outros 6% não souberam responder.

Na avaliação da administração federal, 50% desaprovam o governo, contra 45% que aprovam.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya?

A pesquisa PoderData/Aya foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, com 3.000 entrevistas por telefone, incluindo linhas fixas e celulares. O levantamento abrangeu 695 municípios das 27 unidades da Federação.

A margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360, com recursos próprios e parceria de divulgação com o Aya Bancah, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.

Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, 19, seis dias antes do segundo turno da eleição presidencial.

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