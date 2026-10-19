A boa notícia para Flávio Bolsonaro na nova pesquisa PoderData/Aya

O senador Flávio Bolsonaro (PL) ampliou a distância para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta segunda-feira, 19. O levantamento mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos, contra 48% do petista, uma diferença de quatro pontos percentuais. Na rodada anterior, publicada três dias antes, os dois apareciam empatados numericamente, com 50% cada.

O resultado representa uma oscilação favorável a Flávio na reta final da disputa pelo Palácio do Planalto, a seis dias do segundo turno, marcado para domingo, 25. O senador ganhou dois pontos percentuais, enquanto Lula perdeu dois pontos em relação ao levantamento anterior. A diferença entre os candidatos passou, portanto, de zero para quatro pontos percentuais.

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A margem de erro da pesquisa é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos. Com isso, os intervalos estimados para os dois candidatos não se sobrepõem no cenário de votos válidos.

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O que mudou desde a última pesquisa PoderData/Aya?

Na primeira rodada após a votação, Flávio aparecia com 53% dos votos válidos, contra 47% de Lula, uma vantagem de seis pontos percentuais. Nos levantamentos seguintes, a diferença diminuiu até chegar ao empate numérico de 50% a 50%, registrado na pesquisa realizada entre 13 e 15 de outubro.

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Agora, o senador volta a aparecer à frente, com quatro pontos percentuais de vantagem.

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O movimento também é observado no cenário de votos totais, que inclui brancos, nulos e indecisos. Flávio passou de 47% para 49%, enquanto Lula oscilou de 47% para 46%. Os votos brancos e nulos somam 4%, e os indecisos representam 2%.

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Apesar das oscilações, os números não permitem atribuir a mudança a um acontecimento específico da campanha.

Onde Flávio Bolsonaro tem maior vantagem?

O levantamento mostra diferenças importantes entre os segmentos do eleitorado. Flávio Bolsonaro registra seus maiores percentuais no Sul, onde aparece com 62% das intenções de voto, e no Centro-Oeste, com 60%.

No Sudeste, região que concentra o maior eleitorado do país, o senador tem 53%, contra 42% de Lula.

O presidente, por sua vez, mantém vantagem no Nordeste, onde registra 61% das intenções de voto, ante 34% de Flávio. Lula também aparece numericamente à frente entre as mulheres, com 51%, contra 42% do adversário.

Os resultados consideram os votos totais e apresentam recortes do desempenho dos candidatos em diferentes segmentos da população.

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Como está a rejeição aos candidatos?

A rejeição também apresenta uma diferença favorável ao senador. Segundo a PoderData/Aya, 48% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 44% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Em relação à pesquisa anterior, a rejeição ao candidato do PL oscilou um ponto percentual para baixo, de 45% para 44%.

O levantamento também mediu a avaliação do presidente. Ao todo, 50% dos entrevistados desaprovam o desempenho pessoal de Lula, enquanto 44% aprovam. Outros 6% não souberam responder.

Na avaliação da administração federal, 50% desaprovam o governo, contra 45% que aprovam.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya?

A pesquisa PoderData/Aya foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, com 3.000 entrevistas por telefone, incluindo linhas fixas e celulares. O levantamento abrangeu 695 municípios das 27 unidades da Federação.

A margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360, com recursos próprios e parceria de divulgação com o Aya Bancah, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.

Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, 19, seis dias antes do segundo turno da eleição presidencial.