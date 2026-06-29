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Política

A aposta do PT na campanha em São Paulo

Com chapa e coordenador definidos, petistas traçam plano para disputa no estado, o maior colégio eleitoral no país

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h02 | Atualizado em 29 jun 2026, 18h33
TRIO - Ex-ministros na disputa paulista: Tebet e Marina não abrem mão de candidaturas
Ex-ministros na disputa paulista: Tebet e Marina não abrem mão de candidaturas  (Diogo Zacarias/.)
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A campanha do PT em São Paulo pretende explorar o recall da chapa para tentar derrotar o governador Tarcísio de Freitas (PL), que desponta como favorito nas pesquisas. A composição terá Fernando Haddad como candidato ao governo, Márcio França na vice e Marina Silva e Simone Tebet na disputa pelas duas vagas ao Senado. 

O principal ativo, na avaliação interna, é reunir quatro nomes com passagens pelo primeiro escalão do atual governo Lula e experiência eleitoral e administrativa. Haddad foi prefeito da capital paulista, França governou o estado por nove meses e Marina e Tebet já concorreram à Presidência da República.

A composição foi definida depois de semanas de negociações entre PT e PSB e de uma articulação para convencer França a abandonar a candidatura ao Senado e aderir à chapa de Haddad. “A chapa em si já é a demonstração de que a gente vai apresentar uma frente ampla”, afirmou a VEJA o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, que coordenará a campanha petista no estado.

Marco Aurélio foi convidado por Haddad e pelo presidente estadual do PT, Kiko Celeguim, para a função. Como também havia sido chamado para coordenar a área jurídica da campanha nacional de Lula, precisou do aval do presidente antes de assumir a articulação em São Paulo.

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A missão será integrar as campanhas estadual e presidencial para transformar a chapa em uma frente ampla e fortalecer simultaneamente o palanque de Lula, que perdeu em São Paulo em 2022. Para o coordenador, a experiência administrativa e o reconhecimento público dos candidatos ajudarão a compensar a vantagem inicial de Tarcísio. O atual governador, que busca a reeleição, aparece 11,5 pontos na frente de Haddad, segundo o levantamento mais recente, divulgado pelo Paraná Pesquisas.

O PT considera São Paulo decisivo para a reeleição de Lula. A estratégia será nacionalizar a campanha. “Tarcísio é favorito, mas não é invencível”, acredita Marco Aurélio.

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Fernando Haddad
PT - Partido dos Trabalhadores
São Paulo
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