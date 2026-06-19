Vantagem de Tarcísio sobre Haddad diminui em nova pesquisa para o governo de São Paulo
Oscilações foram dentro da margem de erro, mas estão em linha com movimentação registrada desde o início do ano pelo Paraná Pesquisas
Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 19, mostra que diminuiu a vantagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o pré-candidato do PT, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad.
Se a distância entre eles era de 13,8 pontos percentuais no cenário de primeiro turno na última rodada da pesquisa, em maio deste ano, neste mês passou a ser de 11,5 pontos.
A oscilação está dentro da margem de erro, de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, mas está em linha com a movimentação desde o início de 2026: na primeira pesquisa do instituto neste ano, de fevereiro, Tarcísio estava mais de 23 pontos percentuais à frente de Haddad e a vantagem foi diminuindo gradualmente.
Apesar disso, o atual governador segue na dianteira nas simulações de primeiro e segundo turno .
Primeiro turno:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 45,6%
- Fernando Haddad (PT): 34,1%
- Paulo Serra (PSDB): 4,6%
- Kim Kataguiri (Missão): 3%
- Nenhum/branco/nulo: 7,5%
- Não sabe/não opinou: 5,2%
Evolução da disputa no primeiro turno:
Segundo turno
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 51,4%
- Fernando Haddad (PT): 37,9%
- Nenhum/branco/nulo: 6,9%
- Não sabe/não opinou: 3,8%
Evolução da disputa no segundo turno:
Em evento de VEJA nesta semana, Haddad disse estar satisfeito com os números das pesquisas mais recentes, que apontam que ele manteve o mesmo patamar de votos de 2022. Naquele ano, ele e Tarcísio foram adversários no segundo turno da disputa em São Paulo, que o então candidato do Republicanos venceu por 55% a 44%.
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores paulistas entre os dias 16 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-08639/2026.