Vantagem de Tarcísio sobre Haddad diminui em nova pesquisa para o governo de São Paulo

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas revela que a vantagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre Fernando Haddad (PT) diminuiu em São Paulo. Apesar da queda na diferença, Tarcísio ainda lidera as intenções de voto no primeiro e segundo turnos. Confira os números completos e a evolução da disputa para 2026.

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Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 19, mostra que diminuiu a vantagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o pré-candidato do PT, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Se a distância entre eles era de 13,8 pontos percentuais no cenário de primeiro turno na última rodada da pesquisa, em maio deste ano, neste mês passou a ser de 11,5 pontos.

A oscilação está dentro da margem de erro, de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, mas está em linha com a movimentação desde o início de 2026: na primeira pesquisa do instituto neste ano, de fevereiro, Tarcísio estava mais de 23 pontos percentuais à frente de Haddad e a vantagem foi diminuindo gradualmente.

Apesar disso, o atual governador segue na dianteira nas simulações de primeiro e segundo turno .

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Primeiro turno:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 45,6%

45,6% Fernando Haddad (PT): 34,1%

34,1% Paulo Serra (PSDB): 4,6%

4,6% Kim Kataguiri (Missão): 3%

3% Nenhum/branco/nulo: 7,5%

7,5% Não sabe/não opinou: 5,2%

Evolução da disputa no primeiro turno:

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Segundo turno

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 51,4%

51,4% Fernando Haddad (PT): 37,9%

37,9% Nenhum/branco/nulo: 6,9%

6,9% Não sabe/não opinou: 3,8%

Evolução da disputa no segundo turno:

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Em evento de VEJA nesta semana, Haddad disse estar satisfeito com os números das pesquisas mais recentes, que apontam que ele manteve o mesmo patamar de votos de 2022. Naquele ano, ele e Tarcísio foram adversários no segundo turno da disputa em São Paulo, que o então candidato do Republicanos venceu por 55% a 44%.

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores paulistas entre os dias 16 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-08639/2026.

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