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Política

Vantagem de Tarcísio sobre Haddad diminui em nova pesquisa para o governo de São Paulo

Oscilações foram dentro da margem de erro, mas estão em linha com movimentação registrada desde o início do ano pelo Paraná Pesquisas

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 19 jun 2026, 08h06
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Vantagem de Tarcísio sobre Haddad diminui em nova pesquisa para o governo de São Paulo Priorize VEJA no Google

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 19, mostra que diminuiu a vantagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o pré-candidato do PT, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Se a distância entre eles era de 13,8 pontos percentuais no cenário de primeiro turno na última rodada da pesquisa, em maio deste ano, neste mês passou a ser de 11,5 pontos.

A oscilação está dentro da margem de erro, de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, mas está em linha com a movimentação desde o início de 2026: na primeira pesquisa do instituto neste ano, de fevereiro, Tarcísio estava mais de 23 pontos percentuais à frente de Haddad e a vantagem foi diminuindo gradualmente.

Siga

Apesar disso, o atual governador segue na dianteira nas simulações de primeiro e segundo turno .

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Primeiro turno:

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 45,6%
  • Fernando Haddad (PT): 34,1%
  • Paulo Serra (PSDB): 4,6%
  • Kim Kataguiri (Missão): 3%
  • Nenhum/branco/nulo: 7,5%
  • Não sabe/não opinou: 5,2%

Evolução da disputa no primeiro turno:

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Evolução da corrida ao governo de São Paulo no primeiro turno - Paraná Pesquisas
Evolução da corrida ao governo de São Paulo no primeiro turno – Paraná Pesquisas (Paraná Pesquisas/Reprodução)

Segundo turno

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 51,4%
  • Fernando Haddad (PT): 37,9%
  • Nenhum/branco/nulo: 6,9%
  • Não sabe/não opinou: 3,8%

Evolução da disputa no segundo turno:

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Tabela de pesquisa eleitoral mostrando a intenção de votos para Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, além de Não sabe/não opinou e Nenhum/Branco/Nulo, de fevereiro a junho de 2026. Tarcísio de Freitas tem 51,4% em junho, e Fernando Haddad, 37,9%
Histórico de levantamentos do Paraná Pesquisas para o 2º turno para o governo de São Paulo (Paraná Pesquisas/Divulgação)

Em evento de VEJA nesta semana, Haddad disse estar satisfeito com os números das pesquisas mais recentes, que apontam que ele manteve o mesmo patamar de votos de 2022. Naquele ano, ele e Tarcísio foram adversários no segundo turno da disputa em São Paulo, que o então candidato do Republicanos venceu por 55% a 44%.

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores paulistas entre os dias 16 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-08639/2026.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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TAGS:
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