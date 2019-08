Quem quer o impeachment de Jair Bolsonaro?

O Congresso voltou do recesso com um assunto sensível para o presidente Jair Bolsonaro: a possibilidade de que um pedido de impeachment seja protocolado. A oposição marcou uma reunião para esta terça-feira, dia 6, para discutir o tema.

No podcast Traumann Traduz, o jornalista Thomas Traumann analisa essa possibilidade: “É verdade que nesses sete meses, ele se tornou o presidente em início de mandato mais impopular da história, mas não há nesse momento as condições para o seu afastamento”, explica. “Mais importante do que saber se um presidente cometeu um crime passível de impeachment é entender a sua capacidade de governar.”

Em cinco minutos, Traumann explica os motivos que levaram ao afastamento de Fernando Collor e de Dilma Rousseff, razões essas que hoje ainda não colocam em xeque o governo Bolsonaro — mas podem se transformar em problemas no futuro.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: