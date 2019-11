Podcast A+: Entenda o projeto de reforma tributária que está no Senado

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Podcast A+ – Reforma Tributária Senado 00:00 21:17



O podcast A+ dá início a dois episódios especiais sobre Reforma Tributária. O bate-papo de hoje é sobre o projeto que está em tramitação no Senado. A Proposta de Emenda à Constituição, de autoria dos senadores, sugere a eliminação de nove tributos existentes. Convidamos o empresário e ex-senador Armando Monteiro, que foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também presidente da CNI, e o ex-deputado federal, Luis Carlos Hauly, que é especialista em matéria tributária, já foi Secretário de Fazenda do Paraná e é o principal formulador da PEC 110.

Edição e vitrine: Guilherme Baldi