2019 é um ano perdido para a economia

Toda segunda-feira o Banco Central divulga uma pesquisa realizada com dezenas de bancos para saber a expectativa do mercado para inflação, dólar, juros e economia. Os dados divulgados no dia 3 de junho estimam que o Brasil cresça 1,13% neste ano — número que já vem caindo há 14 semanas seguidas.

Como esses índices influenciam na vida do brasileiro? Thomas Traumann explica no primeiro episódio do meu podcast Traumann Traduz: