Chegada do ídolo D’Alessandro ao Internacional completa 10 anos

Há exatos dez anos, em 30 de julho de 2008, o Inter apresentou aquele que se tornaria um dos maiores ídolos de sua história: Andrés D’Alessandro. O meio-campista argentino, que segue no clube de Porto Alegre aos 37 anos, conquistou 11 títulos e enorme admiração da torcida colorada, que nesse período só não teve o jogador vestindo a camisa 10 em 2016, enquanto “DÁle” esteve emprestado ao River Plate, justamente no ano do rebaixamento do Inter à segunda divisão nacional.

Neste domingo, antes do jogo contra o Botafogo, D’Alessandro recebeu uma homenagem no estádio Beira-Rio. Trinta mil braçadeiras de capitão foram distribuídas entre os torcedores que estava nas arquibancadas para homenagear o jogador, que não participou do jogo por estar suspenso.

Além das braçadeiras, um vídeo também foi transmitido no telão do estádio, com momentos marcantes de sua vitoriosa trajetória no clube. Antes da partida, o argentino recebeu das mãos do presidente, Marcelo Medeiros, e vice-presidente, Roberto Melo, uma placa comemorativa e uma camiseta enquadrada especial em alusão ao período. No jogo, o Internacional venceu o Botafogo por 3 a 0 e chegou ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.

A lista de títulos de D’Alessandro no Internacional:

411 jogos, 88 gols

1 Copa Sul-americana: 2008

6 Campeonatos Gaúchos: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

1 Copa Libertadores: 2010

1 Recopa Sul-americana: 2011

2 Recopas Gaúchas: 2016 e 2017

Seleção do Campeonato Gaúcho: 2009, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018

Futebolista Sul-americano do ano: 2010

Equipe ideal da América do Sul: 2008 e 2010

Seleção da Copa Libertadores: 2010 e 2015

Melhor Meia direita do Campeonato Brasileiro: 2010

Bola de Bronze do Mundial de Clubes da Fifa: 2010

Melhor jogador do Campeonato Gaúcho: 2013

Melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro: 2013

(com Gazeta Press)