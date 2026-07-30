A inusitada promessa de Lamine Yamal ao enaltecer beleza da namorada

Craque da Seleção Espanhola, o atacante Lamine Yamal invadiu um vídeo feito por sua namorada, Inés García, para enaltecer a beleza da jovem e fazer uma promessa inusitada. “Espetacular! Se você encontrar uma garota melhor ou mais bonita do que ela, eu raspo minhas sobrancelhas”, disse ele, enquanto a amada escovava os dentes. O atacante e a influenciadora estão juntos desde maio de 2026 — pelo menos publicamente — e conquistam fãs pela simpatia.

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