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Em entrevista exclusiva a VEJA, Tabata Amaral defende o ajuste fiscal cortando privilégios de elites e supersalários, critica o radicalismo nas redes e fala sobre segurança pública, reformas no Judiciário e o impacto do Pé-de-Meia. Confira a conversa completa.

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A educação está no ponto de partida e no centro da trajetória política de Tabata Amaral. Filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus, criada na Vila Missionária, na periferia de São Paulo, ela estudou em escola pública, conquistou uma bolsa integral em Harvard e chegou à Câmara dos Deputados em 2019. Aos 33 anos, prestes a iniciar seu terceiro mandato, se orgulha de ter sido autora do projeto que deu origem ao Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro a estudantes do ensino médio que se tornou uma das vitrines do governo Lula. A experiência de defender um projeto educacional também a colocou diante de uma questão central para o país: como financiar as políticas públicas? Filiada ao PSB, de centro-esquerda, Tabata já comprou briga com seu campo político ao votar a favor da reforma da Previdência e de privatizações. Hoje, defende a necessidade de um ajuste fiscal, mas diz que a discussão sobre o equilíbrio das contas tem que atingir também os privilegiados à sombra do Estado, das emendas parlamentares aos supersalários.

A esquerda rachou sobre a proposta de ajuste fiscal do governo. Por que ela divide tanto seu campo político? Infelizmente, na internet esse debate não está sendo sobre o que é melhor para as pessoas, mas sobre quem radicaliza mais, quem aparece mais. É importante que seja feito um ajuste das contas públicas porque há muitos privilégios no Estado. Temos uma elite do serviço público, especialmente do Judiciário, que recebe supersalários de até 500 000 reais, enquanto o policial, o enfermeiro e o professor ganham muito mal. Está faltando coragem para enfrentar privilégios e corrupção. Está faltando coragem para enfrentar isenção de impostos a empresários bem relacionados em Brasília, mas que não trazem nenhum emprego, nenhuma melhoria. Temos um Estado que é muito bom para essas elites, mas ainda faz muita falta nas periferias e para quem mais precisa.

A senhora já foi criticada por votar a favor de iniciativas liberais como a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central e a privatização dos Correios e da Eletrobras. Por que esse tipo de pauta é um tabu para a esquerda? Estamos vivendo um momento em que a internet manda na política. E o que cabe na internet? É o radicalismo, que viraliza. Então, ou você defende um Estado mínimo, que já existe na periferia, ou um Estado inchado, como se dinheiro nascesse em árvores e essa máquina inchada não alimentasse a corrupção. Essa briga é de gente que não sai do sofá. Na vida real, o que eu busco é um Estado efetivo. Se o cobertor é curto, vamos priorizar o dinheiro da educação, da saúde, do saneamento básico. O Estado deveria ser dono de qualquer companhia? Não. Se a empresa dá prejuízo, se a nossa segurança não está em risco, por que ser dono? Quem acompanha o mandato se sente representado. Mas quem fica só nas redes sociais me ataca, seja de esquerda, seja de direita.

“A internet manda na política. E o que cabe na internet? É o radicalismo, que viraliza. Então, ou você defende um Estado mínimo ou um Estado inchado, como se dinheiro nascesse em árvores”

A senhora votou a favor de restringir a saidinha de presos em 2024 e diz que a esquerda perde por W.O. nesse tema. O seu campo político precisa ser mais rigoroso com criminosos? A segurança pública é um grande problema no Brasil porque nem a esquerda nem a direita estão conseguindo oferecer soluções. Muitas figuras na esquerda não falam sobre o tema. Quem é mãe de menina morre de medo de ela voltar para casa depois das 18h por conta da alta dos estupros. Mas veja a direita: falam muito, mas também não entregam nada. O governo federal finalmente está olhando para esse tema. Os governadores não estão dando conta. O PCC não quer saber se é Minas Gerais, São Paulo ou Paraná. Votei a favor da PEC da Segurança para fazer governadores e presidente da República remarem na mesma direção. Estou animada com a criação do ministério para isso. Vai ter que ter muita coragem. É uma área em que o governo federal nunca atuou.

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Em 2024, na eleição para a prefeitura de São Paulo, a senhora tentou se colocar como uma candidata que conseguia dialogar com a esquerda, a direita e o centro. Acha isso viável no Brasil polarizado de hoje? É preciso ter coragem de ser quem a gente é. Se estivesse pensando apenas em seguidores, em votos ou na minha eleição, o caminho seria ser radical. Está na moda. Mas eu não sou isso. Eu gosto de aprovar leis. Não estou na Câmara para virar celebridade, ganhar seguidores ou inflar meu ego. Enfrentei a máquina municipal e estadual, que estava com Ricardo Nunes, enfrentei a máquina federal, que estava com Guilherme Boulos. Tive trinta segundos na TV, o prefeito tinha sete minutos. Pablo Marçal inventou que meu pai tinha se matado por culpa minha. Ele se suicidou quando eu tinha 18 anos. É uma das principais motivações para travar as batalhas que travo. Vou fazer o jogo do Marçal? Vou começar a usar dinheiro que sabe Deus de onde está vindo? Eu não vou. Prefiro manter a coerência a fazer um jogo que envergonharia a minha família.

O crescimento do PL e da direita no Congresso vai deixar o governo Lula mais dependente do Centrão? O centro e o Centrão saíram muito enfraquecidos da eleição. Esse crescimento da direita foi em cima desse campo político. Isso é algo que Lula vai ter que entender. No segundo turno, a virada histórica só foi possível porque as pessoas foram mobilizadas. Talvez o governo tenha, com o tempo, ficado muito distante das pessoas. Só vamos enfrentar esse grupo que está no Congresso se mobilizarmos a população.

O PSB é um aliado tradicional de Lula, mas tem dois ministérios periféricos. O partido tem o espaço que merece? Quem monta o governo é o presidente da República. Eu posso palpitar o quanto quiser, mas não fui eu que fui eleita. O PSB segue uma lógica tão diferente da de outros partidos que às vezes não sabem lidar muito bem com a gente. Você pega os partidos mais de centro e vê um verdadeiro loteamento. “Tenho tantos votos no Congresso, portanto reivindico tantos ministérios.” Loteavam o governo, mas, na hora em que precisava do voto, ele não vinha. O PSB não vai condicionar nosso apoio. Apoiamos Lula, fomos os primeiros em 2022 e em 2026 porque era a coisa certa a fazer. Temos Geraldo Alckmin, João Campos, Simone Tebet, Márcio França. Quando discordamos, votamos contra. O que espero é que não nos tratem como o Centrão, porque isso nós não somos.

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Lula conseguiu reunir todos os partidos médios e grandes da esquerda em torno de sua candidatura. Após a sua aposentadoria eleitoral, a esquerda continuará unida? Esquerda unida? Veja o caso do ajuste fiscal. A esquerda está bem desunida e, infelizmente, a motivação não está sendo o Brasil. Mas está muito cedo ainda. Não sei se pessoas que pensam tão diferente conseguirão estar juntas sempre. Talvez não consigam.

O PSB iniciou negociações para uma federação com o PDT, que puniu a senhora em 2019 por ter votado a favor da reforma da Previdência. Essa federação gera algum desconforto? Levo com muita naturalidade quem pensa diferente. Crescer na ocupação urbana em que eu cresci e estudar em Harvard faz você aprender a dialogar com de A a Z, é um modo de sobrevivência. Quem mudou de opinião foi o PDT quanto à reforma da Previdência, quis se diferenciar do governo, que apresentou a proposta. O PSB e o PDT têm histórias muito parecidas. É a defesa da educação pública, dos programas sociais. Espero que a união dê certo. E vou além: tão importante quanto ter uma esquerda é ter uma centro-esquerda. Está fazendo falta um partido desse campo mais robusto, que consiga chegar ao segundo turno, que seja competitivo na eleição.

“Se o STF está sem credibilidade, a democracia fica sem credibilidade. Defendo mandato para ministros, um código de conduta e a regra de proibir familiares de advogar no Supremo e no STJ”

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A senhora disse que deputados com milhões de eleitores têm baixa produtividade no Congresso e oferecem migalhas de retorno a seus eleitores. Em outubro, Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato, ambos do PL, estabeleceram novos recordes, com mais de 3 milhões de votos cada um. Como enxerga esse fenômeno? As pessoas estão tão revoltadas com a política, é tanto escândalo, que muitas vezes vão para o radicalismo, adotam uma postura antissistema. Mas tem outra coisa: precisamos investigar a postura das plataformas, se houve interferência nas eleições. Há acusações de que dinheiro de fora do país impulsionou candidaturas específicas da direita na internet. Isso é contra a lei.

As emendas parlamentares contribuíram para a Câmara ter a menor renovação desde 1994. O que precisa ser mudado em relação a isso? Sou totalmente contra a forma como essas emendas são utilizadas hoje. Emenda é o dinheiro do contribuinte. Então, pegam o imposto que a gente paga, mais de 50 bilhões de reais, e colocam na prefeitura, no hospital, na ONG do amiguinho, para fazer caixa para a eleição. “Eu deixei o recurso para você e você pede voto para mim.” Mas tem gente que faz de forma corrupta, porque não tem questionamento. Destina o dinheiro a uma ONG e depois pega uma parte em dinheiro vivo. Vou ser até radical, não deveria haver emenda parlamentar. Mas talvez isso não seja possível hoje. Então, o que podemos fazer? Reduzir, ter mais transparência e mais critérios.

A senhora diz que muita gente em Brasília trabalha por um acordão no caso Master e que esse é o desfecho mais provável. Quem trabalha por isso? É tanta gente envolvida — ministro do STF, líder do governo, senador, deputado — que o que eles querem é que não falemos sobre isso. É melhor abafar, é melhor não ter notícia. O que posso fazer, enquanto liderança pública, é não deixar que as pessoas esqueçam, que não se coloquem panos quentes.

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As crises que envolvem a PF e o STF podem prejudicar a credibilidade que as pessoas têm nas instituições? O Judiciário é um pilar muito importante da democracia. E, se o STF está sem credibilidade, a democracia fica sem credibilidade. A coisa ficou tão feia que teremos uma oportunidade histórica para mudar, já que Lula vai fazer algumas indicações ao STF. Eu defendo mandato para ministros, alternância entre homens e mulheres, proibir familiares de advogar no STF e no STJ e ter um código de conduta.

O governo Lula se apropriou do Pé-de-Meia, que nasceu de um projeto seu? Para filho bom não falta pai nem mãe, né? O governo foi essencial para a execução do projeto. E é natural que todo mundo queira ser o pai e a mãe do Pé-de-Meia, porque deu certo. A evasão e o abandono escolar caíram no país. São 500 000 jovens a mais por ano que não iriam fazer o Enem e estão fazendo. Se o menino está na escola, ele não é presa do crime. Esse é o projeto mais lindo que eu já escrevi.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023