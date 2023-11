Zelensky repreende Trump e convida ex-presidente à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questionou as declarações de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, de que resolveria o conflito com a Rússia em 24 horas, caso fosse reeleito no próximo ano à Casa Branca. Além de afirmar que o americano não seria capaz de solucionar a Guerra na Ucrânia, Zelensky o convidou para visitar o país a fim de “ver de perto os detalhes que ele só conseguiria estando lá”.

“Se ele puder vir aqui, precisarei de 24 minutos para explicar ao presidente Trump que ele não consegue gerir esta guerra. Ele não pode trazer a paz por causa de (Vladimir) Putin”, disse no domingo à TV americana NBC.

À NBC, Zelensky elogiou o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela visita à Ucrânia no início deste ano. Segundo ele, isso possibilitou que a Casa Branca dimensionasse os impactos da invasão russa.

+ Zelensky planeja visitar Tel Aviv na próxima semana, diz mídia israelense

Em maio, Trump declarou que a guerra não teria sequer acontecido com ele no comando e que possui a solução imediata para o fim dos confrontos.

Continua após a publicidade

“Vou me encontrar com Putin. Vou me encontrar com Zelensky. Ambos têm pontos fracos e ambos têm pontos fortes. E dentro de 24 horas essa guerra estará resolvida”, apontou o republicano, favorito para uma indicação às eleições à 2024 dentro do partido.

A resposta de Zelensky surge em meios aos esforços do mandatário para manter os investimentos dos Estados Unidos e a esperança de vitória ucraniana. Ele argumenta que a batalha travada pela Ucrânia é de interesse da segurança nacional dos americanos.

“Se a Rússia matar todos nós, eles atacarão os países da Otan e vocês enviarão os seus filhos e filhas. E o preço será mais alto”, alertou Zelensky, citando a principal aliança militar ocidental.