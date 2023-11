Zelensky planeja visitar Tel Aviv na próxima semana, diz mídia israelense

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, planeja visitar Israel na próxima semana e os preparativos para a viagem estão “em fase avançada”, informou a televisão israelense Canal 12.

De acordo com a mídia local, Zelensky ofereceu-se para ir a Tel Aviv há mais de duas semanas, mas Israel considerou que o movimento era prematuro, com a guerra ainda numa fase relativamente inicial. A justificativa ocorreu apesar dos líderes israelenses terem recebido outros líderes de todo o mundo, incluindo o presidente americano, Joe Biden, e seu secretário de Estado, Antony Blinken, bem como o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

“Essa visita [de Zelensky] enviaria uma mensagem importante”, afirmou o Ministro da Educação israelense, Yoav Kisch.

O Canal 12 sugeriu que a chegada do presidente ucraniano – e sua fotografia com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Isaac Herzog e outros líderes israelenses – “enviaria uma mensagem do mundo esclarecido, sob ataque, posicionando-se contra o mundo menos esclarecido, que realiza ataques”.

“Isso indicaria uma espécie de frente unificada de Israel, Ucrânia, Europa e Estados Unidos contra o eixo Rússia-Irã”, disse o Canal 12, acrescentando que Israel reconhece que a visita aumentaria a sua legitimidade na guerra contra o Hamas.

Continua após a publicidade

Ao longo do ano passado, Israel resistiu a aproximar-se muito da Ucrânia para evitar irritar a Rússia, que tem muita influência na Síria e apoia o governo do ditador Bashar al-Assad. O regime sírio luta, como o exército israelense, contra facções islâmicas apoiadas pelo Irã, que financia o Hamas. A incômoda aliança impediu uma condenação mais ampla de Tel Aviv à guerra de Vladimir Putin.

A posição em Jerusalém irritou Washington e, por vezes, enfureceu Kiev, cujos pedidos por ajuda bélica e armamento ofensivo foram repetidamente negados pelo governo Netanyahu.

Agora, com os novos desenvolvimentos no Oriente Médio, Zelensky pode conquistar um novo aliado. Ele pode pousar em Tel Aviv já na próxima segunda-feira, 6, ou terça-feira, 7, segundo o Canal 12.