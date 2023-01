Zelensky promete campanha para impedir Rússia de competir nas Olimpíadas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira, 27 que a Ucrânia vai lançar uma campanha internacional para impedir que atletas russos possam competir nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

“Hoje iniciaremos uma maratona de fair play com o objetivo de limpar a administração das estruturas olímpicas internacionais da hipocrisia, bem como impedir qualquer tentativa de arrastar representantes do Estado terrorista para o esporte mundial”, disse Zelensky em vídeo.

Esta não seria a primeira exclusão da Rússia de eventos esportivos de alto nível desde a invasão à Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Em alguns esportes, no entanto, russos podem competir sob uma bandeira neutra. A Fifa, por exemplo, anunciou quatro dias depois do início da guerra que todas as equipes russas seriam suspensas das competições até segunda ordem. Além disso, diversos patrocinadores rescindiram contratos em protestos contra os confrontos em apenas algumas partidas eles podem jogar sob uma bandeira neutra.

A mensagem do presidente segue um anúncio do Comitê Olímpico Internacional na quarta-feira de que o Conselho Olímpico da Ásia havia oferecido a atletas russos e bielorrusos a chance de competir pelo continente, o que poderia levá-los aos Jogos de Paris, caso classificados.

Embora o comitê queira incluir atletas russos e bielorrussos como neutros nas Olimpíadas de Paris 2024, o presidente ucraniano afirmou em dezembro ao presidente do COI, Thomas Bach, que era contra a ideia dos russos participarem sob qualquer tipo de bandeira neutra nos Jogos de 2024.

“Convido o Sr. Bach para Bakhmut. Para que ele pudesse ver com seus próprios olhos que a neutralidade não existe”, escreveu Zelensky. “Os ataques russos tiraram a vida de centenas de ucranianos que poderiam ter enriquecido o esporte mundial com seu talento”.

Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, qualquer tentativa de tirar Moscou do esporte internacional está ” fadada ao fracasso” .

