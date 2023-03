Youtuber eleito ao Parlamento japonês é expulso por nunca aparecer

Legisladores votaram na quarta-feira, 15, para expulsar um colega que nunca compareceu às sessões do Parlamento do Japão. Yoshikazu Higashitani, um youtuber que publicava vídeos com fofocas sobre celebridades, foi eleito em julho do ano passado e recebeu 149 mil dólares (cerca de 773 mil reais) desde que assumiu o cargo.

Conhecido como GaaSyy nas redes sociais, o japonês tem cerca de 1,2 milhão de assinantes em seu canal no YouTube, e a popularidade significativa rendeu 287.000 votos ao youtuber, garantindo a ele uma cadeira na Câmara dos Conselheiros.

Higashitani faz parte de um movimento contra o establishment japonês e, segundo especialistas ouvidos pelo The Washington Post, o youtuber atua como um anti-herói de estilo extravagante. Durante a campanha, internautas relataram enxergar o então candidato como alguém capaz de proporcionar mudanças na política japonesa, que é dominada por um partido, e de revelar possíveis segredos dos congressistas.

No entanto, o desejo dos eleitores não foi suficiente para impedir sua expulsão do Parlamento, já que a cultura de trabalho do Japão julga os funcionários pelas horas de serviço presencial. É a primeira vez que a casa fasta um congressista por ausência contínua, sendo também a primeira expulsão em 72 anos. A decisão, contudo, não impede que GaaSyy concorra a um cargo no futuro.

Em um texto lido no parlamento ainda na terça-feira, 14, Higashitani declarou que “continuarão a haver pessoas como eu concorrendo ao cargo. Se você não quer que o mundo que você criou seja destruído, por favor, exclua essas pessoas do processo de candidatura desde o início”.

Além da falta de participação na política, o youtuber também está envolvido em processos por difamação e intimidação relacionados a conteúdos publicados em seu canal,

Como consequência, a polícia de Tóquio passou a investigar locais ligados a GaaSyy e à empresa de publicidade responsável pelos seus vídeos, de acordo com informações da imprensa local. O Departamento de Polícia Metropolitana (MPD) também colheu depoimentos de pessoas relacionadas à Higashitani.