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Donald Trump desembarcou na China para a cúpula da Apec, recebido pessoalmente pelo presidente Xi Jinping em um gesto incomum. A visita visa fortalecer relações e precede um encontro trilateral inédito com Putin, marcando um momento crucial na diplomacia global.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou no sul da China sob recepção oficial comandada pessoalmente pelo presidente Xi Jinping. O acolhimento na pista do aeroporto de Shenzhen marcou a chegada da comitiva americana para a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e precedeu os diálogos com a liderança russa na região.

A chegada do chefe de Estado americano a Shenzhen envolveu um abraço de Xi. Em um gesto considerado incomum, o líder chinês foi à pista do aeroporto recepcionar o americano. A cerimônia contou com a participação de diversas autoridades do governo local, além de um sobrevoo de caças e apresentação de um grupo de dançarinos. Trump viajou à China diretamente das Filipinas, onde esteve presente na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático.

O que declarou a liderança chinesa sobre a visita?

De acordo com informações transmitidas pela imprensa estatal da China, o presidente chinês afirmou a Trump que espera realizar uma troca profunda de opiniões. O objetivo declarado por Xi é fomentar uma relação estável e construtiva entre Washington e Pequim. O líder chinês ressaltou que tal convivência diplomática precisa se sustentar sobre pilares de respeito mútuo, equidade e reciprocidade durante as conversas oficiais.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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Como a recepção se conecta a encontros anteriores?

A acolhida dispensada pelo líder chinês na pista aeroportuária representou uma retribuição direta ao gesto do presidente americano em setembro, ocasião na qual Xi viajou para Washington. O reencontro entre as duas autoridades antecede a reunião agendada para as 14h30 no horário local de quinta-feira, que colocará ambos ao lado do presidente russo na primeira conversa trilateral desse formato, organizada à margem do fórum econômico da Apec.

Quais eram as expectativas de conversa bilateral?

Antes de embarcar nas Filipinas, o presidente dos Estados Unidos indicou o desejo de ter uma conversa reservada e separada com o líder russo. No entanto, o Kremlin sinalizou que a interação direta entre os dois presidentes tenderia a ser apenas uma troca informal de opiniões. As comitivas permaneceram reunidas na China acompanhando as atividades programadas para a cúpula da Apec.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.