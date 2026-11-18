O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou nesta quarta-feira, 18, em Shenzhen, no sul da China, onde foi recebido com um abraço pelo presidente chinês, Xi Jinping, na véspera de uma reunião trilateral inédita com o líder russo, Vladimir Putin.

Em um gesto incomum, Xi foi à pista do aeroporto para recepcionar o americano, retribuindo a acolhida que recebeu de Trump em setembro, quando viajou para Washington. Além do presidente, várias autoridades do governo chinês estavam presentes na cerimônia de recepção, que contou com um sobrevoo de caças e um grupo de dançarinos. Trump chegou das Filipinas, onde participou da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

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Segundo a imprensa estatal chinesa, Xi disse a Trump que espera uma troca profunda de opiniões para promover uma relação construtiva e estável entre os dois países. “Uma relação baseada nos fundamentos do respeito mútuo, da equidade e da reciprocidade”, afirmou o presidente chinês.

Reunião inédita

Prevista para as 14h30 locais de quinta-feira, 19 (3h30 de Brasília), a reunião trilateral ocorrerá à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que reúne 21 economias nesta quarta e quinta-feira. Pequim informou que os líderes discutirão a preservação da paz mundial e a estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências. Segundo Washington, a guerra no Irã e o desarmamento nuclear também estarão na pauta.

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A possibilidade de entendimentos entre Washington, Pequim e Moscou preocupa a Ucrânia, países europeus e Taiwan, que temem ficar à margem de decisões que afetem sua segurança. Para Putin, o encontro ocorre após anos de isolamento imposto pelo Ocidente em resposta à invasão da Ucrânia, iniciada em 2022.

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O presidente russo chegou a Shenzhen na noite de terça-feira e passou mais de duas horas em um encontro com Xi nesta quarta. Segundo fontes do governo russo, os dois pretendiam discutir energia, finanças e política externa, incluindo a guerra na Ucrânia e a relação com a Coreia do Norte.

Em discurso a empresários na Apec, Putin classificou a reunião trilateral como “muito útil” e defendeu o diálogo diante do aumento dos riscos político-militares.

“No momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão (…) e diálogo em vez de ultimatos”, declarou o presidente russo.

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Horas depois, diante do mesmo público, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, advertiu que as medidas contra Moscou “serão intensificadas” se a guerra continuar.

Antes de deixar as Filipinas, Trump afirmou que pretendia conversar separadamente com Putin, embora o Kremlin tenha indicado que o contato provavelmente seria uma troca informal de opiniões.