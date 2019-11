Xi Jinping defende multilateralismo da OMC e critica protecionismo

O presidente da China, Xi Jinping, disse em discurso na reunião de cúpula dos Brics, nesta quinta-feira, 14, que o protecionismo, o unilateralismo e as diferenças dos sistemas de governança são motivos de preocupação.

Em Brasília, Xi afirmou que a globalização econômica está enfrentando contratempos: “Precisamos nos levantar ante o protecionismo e defender o sistema multilateral da OMC“. Disse ainda que protecionismo e unilateralismo criam um déficit de governança e desestabilizam a economia digital.

Segundo ele, a China busca operação mais limpa, aberta e economicamente sustentável na Rota da Seda. Na mesma linha do presidente russo, Vladimir Putin, defendeu a ampliação das relações dos países do bloco com outras nações.

O líder chinês também abordou Hong Kong em sua fala, afirmando que os últimos protestos atingem o estado de direito e a ordem social no território semiautônomo. “A violência desafiou seriamente o princípio de base ‘de um país, dois sistemas'”, declarou.

Nesta quinta-feira, manifestantes pró-democracia saíram às ruas pelo quarto dia consecutivo e lotaram a cidade com barricadas. A fala de Xi ocorre após episódios em que a polícia disparou em um manifestante com balas de verdade, e um homem que expressava pontos de vista pró-Pequim foi queimado vivo.

O “S” em Brics

Durante o discurso do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa na cúpula dos Brics, o líder disse que seu país aspira a um mercado com mais valor agregado. “O país, que é um exportador de matéria-prima, quer se mover para um comércio de mais valor agregado”.

Ramaphosa enfatizou o papel do Brics de incentivar crescimento econômico inclusivo e voltado para erradicação da miséria, e sugeriu o desenvolvimento de pequenas e médias empresas através de acordos internacionais. “Há ainda muito escopo para aumentar valor do comércio e reduzir desequilíbrios comerciais”, afirmou.

Além disso, o presidente sul-africano levantou as pautas de proteção a grupos vulneráveis e desenvolvimento do empoderamento das mulheres.

Finalizando o discurso, o líder da África do Sul parabenizou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro: “Gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Brasil pelos grandes avanços que foram conseguidos durante sua presidência (nos Brics)”.

