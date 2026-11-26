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Ondas gigantescas e marés extremas causadas pelo super El Niño destruíram parte do tradicional píer de Pacifica, na Califórnia. O fenômeno causou inundações, destruição em cidades costeiras e ordens de evacuação. Entenda os impactos da força do oceano na costa oeste americana.

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Ondas fortes impulsionadas por marés excepcionalmente altas destruíram o píer municipal de Pacifica, um ponto turístico no norte da Califórnia, na quarta-feira 25. As autoridades locais alertaram que mais casas próximas ao mar podem ser afetadas pela enchente, conectada ao fenômeno do super El Niño.

O momento da queda foi registrado em vídeo. As imagens mostram a força da água atingindo a extremidade da construção, que cede e desaparece no mar. O trecho que desabou fazia parte do formato em L do píer, inaugurado em 1973. Como o acesso estava interditado desde junho, após engenheiros identificarem danos na estrutura, não havia pessoas ali no momento do acidente.

O Condado de Marin, ao norte de São Francisco, chegou a emitir alertas para moradores à beira-mar de Stinson Beach deixarem suas casas. O aviso foi posteriormente suspenso na quarta-feira, mas autoridades continuam aconselhando os habitantes a evitarem a praia, por causa das grandes ondas.

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El Niño

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos também emitiu alertas para a costa do Pacífico, particularmente as cidades de São Francisco e São Pablo, depois que ondas de quase 9 metros de altura atingiram a região.

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“A maré alta fará com que a água e as ondas avancem mais na praia do que o normal, dificultando o acesso às praias e à área costeira”, informou o serviço meteorológico. O nível do Pacífico se elevou neste ano devido ao super El Niño, porque a água se expande ao aquecer e o fenômeno climático reduz ventos que costumam levar para longe as massas de água quente.

Ao longo da semana, diversas comunidades no litoral da Califórnia sofreram inundações. Em São Francisco, casas e ruas nas cidades costeiras, como Sausalito, foram destruídas. Perto da fronteira com o Oregon, o gabinete do xerife ordenou que habitantes deixassem a região, onde muitos edifícios também foram afetados.