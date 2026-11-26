Vídeo: marés incomumente altas e ondas poderosas destroem píer famoso na Califórnia
Diversas comunidades no litoral oeste dos Estados Unidos foram inundadas, fenômeno que se intensificou devido ao super El Niño
Ondas fortes impulsionadas por marés excepcionalmente altas destruíram o píer municipal de Pacifica, um ponto turístico no norte da Califórnia, na quarta-feira 25. As autoridades locais alertaram que mais casas próximas ao mar podem ser afetadas pela enchente, conectada ao fenômeno do super El Niño.
O momento da queda foi registrado em vídeo. As imagens mostram a força da água atingindo a extremidade da construção, que cede e desaparece no mar. O trecho que desabou fazia parte do formato em L do píer, inaugurado em 1973. Como o acesso estava interditado desde junho, após engenheiros identificarem danos na estrutura, não havia pessoas ali no momento do acidente.
Pacifica Pier in California lost a section to a massive wave. King tides are at their peak, sending powerful surf into the state’s coastline. https://t.co/ebU2F4PNxBSiga
— Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2026
O Condado de Marin, ao norte de São Francisco, chegou a emitir alertas para moradores à beira-mar de Stinson Beach deixarem suas casas. O aviso foi posteriormente suspenso na quarta-feira, mas autoridades continuam aconselhando os habitantes a evitarem a praia, por causa das grandes ondas.
El Niño
O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos também emitiu alertas para a costa do Pacífico, particularmente as cidades de São Francisco e São Pablo, depois que ondas de quase 9 metros de altura atingiram a região.
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“A maré alta fará com que a água e as ondas avancem mais na praia do que o normal, dificultando o acesso às praias e à área costeira”, informou o serviço meteorológico. O nível do Pacífico se elevou neste ano devido ao super El Niño, porque a água se expande ao aquecer e o fenômeno climático reduz ventos que costumam levar para longe as massas de água quente.
Ao longo da semana, diversas comunidades no litoral da Califórnia sofreram inundações. Em São Francisco, casas e ruas nas cidades costeiras, como Sausalito, foram destruídas. Perto da fronteira com o Oregon, o gabinete do xerife ordenou que habitantes deixassem a região, onde muitos edifícios também foram afetados.