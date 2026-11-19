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A degradação acumulada dos ecossistemas brasileiros deve intensificar os impactos do El Niño previsto para 2026/27. Estudo da WWF-Brasil revela que a perda de 65 milhões de hectares de vegetação reduz a absorção de água no solo, ampliando secas extremas e o estresse hídrico no país.

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O desgaste acumulado nos ecossistemas brasileiros promete intensificar os efeitos do El Niño previsto para a safra 2026/27. Um estudo do World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) aponta que a supressão de vegetação nativa diminui a capacidade do solo de absorver água e regular as temperaturas, deixando regiões inteiras mais expostas ao estresse hídrico e a secas extremas. Saiba mais sobre o fenômeno.

Qual é o tamanho da perda de cobertura vegetal no país?

Entre 1997 e 2023, o Brasil perdeu mais de 65 milhões de hectares de cobertura vegetal nativa, uma extensão territorial superior à área somada dos territórios de França e Portugal. De acordo com o levantamento do WWF-Brasil, a Região Hidrográfica Amazônica registrou a perda de aproximadamente 41 milhões de hectares. Além disso, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia teve cerca de 37% de sua vegetação original totalmente suprimida ao longo do mesmo período analisado.

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Como o desmatamento altera o equilíbrio do solo e do clima?

A redução e a fragmentação da vegetação nativa afetam diretamente a capacidade dos ecossistemas de regular a umidade e a temperatura no país. Segundo a nota técnica do WWF-Brasil, a perda vegetal também prejudica o processo natural de infiltração da água no solo. Essa combinação amplia os riscos de estresse hídrico nas regiões Norte e Nordeste, onde o ecossistema degradado perde a capacidade de amortecer os severos impactos causados pelo fenômeno climático.

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Quais são os novos cenários climáticos identificados no território?

O mapeamento do WWF-Brasil destacou que a destruição da vegetação nativa ocorre em conjunto com o aumento contínuo das temperaturas globais. Conforme aponta a avaliação da entidade ambiental, essas transformações no uso da terra contribuíram para a identificação formal, pela primeira vez na história recente do país, de uma região de clima árido localizada no norte e centro-norte da Bahia, reforçando a gravidade da seca nos territórios expostos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.