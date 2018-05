Vice-premiê do Japão faz piada sobre avião “horrível” de Kim Jong-un

O vice-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, disse na quarta-feira (16) esperar que o avião de “aspecto horrível” do líder da Coreia do Norte não caia a caminho de Cingapura, se referindo à reunião entre , Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, programada para acontecer no dia 12 de junho.

“Espero que esse avião de aspecto horrível voe com segurança até Cingapura, pois se ele cair no caminho, não será uma piada”, disse Aso, que acumula a posição de ministro das Finanças, em uma conferência em Tóquio. Sua declaração foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela imprensa japonesa.

Embora Aso tenha feito o comentário enquanto saudava a aproximação atual com a Coreia do Norte, que pode acarretar no histórico encontro (o primeiro entre líderes de Pyongyang e Washington), suas palavras foram criticadas pelo seu tom debochado.

A gafe do vice-premiê japonês aconteceu no mesmo dia em que a Coreia do Norte suspendeu abruptamente uma reunião ministerial com o Sul, em protesto pelas manobras militares de Seul e Washington, e ameaçou também cancelar a cúpula entre Kim e Trump alegando pressões dos Estados Unidos sobre sua desnuclearização.

O veterano político japonês, de 77 anos, é conhecido pelas suas gafes polêmicas e, recentemente, foi criticado por difamar as acusações de assédio sexual de uma jornalista a um vice-ministro das Finanças, que renunciou pelo caso.

Entre os seus impropérios mais recentes (dos quais se retratou), em 2017, Aso fez comentários sobre Adolf Hitler, nos quais aparentemente defendia seus motivos para cometer o holocausto judeu. Em 2013, ele pediu aos idosos que “se apressem em morrer” para aliviar as despesas do Estado em seu atendimento médico.

(Com EFE)