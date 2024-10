Venezuela chama de volta embaixador no Brasil e critica postura do governo Lula

O governo da Vene zuela chamou de volta o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadell, e convocou o encarregado de negócios do Brasil em Caracas para “manifestar seu mais firme repúdio às recorrentes declarações intervencionistas e grosseiras” do governo brasileiro, citando nominalmente o ex-ministro e atual assessor especial Celso Amorim como “mensageiro do imperialismo norte-americano” em um comunicado publicado nesta quarta-feira, 30.

Na terça-feira, Amorim participou de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara para prestar esclarecimentos sobre o posicionamento do país nas eleições da Venezuela, realizadas em 28 de julho deste ano. Segundo ele, Caracas quebrou a confiança do Brasil no processo eleitoral que reelegeu Maduro.

A declaração do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela segue as duras críticas ao governo brasileiro na semana passada, quando a pasta classificou como “agressão” e “gesto hostil” o veto do Brasil à inclusão do país na lista de parceiros do Brics. Em comunicado divulgado pelo ministro Yván Gil Pinto, a pasta chega a comparar as ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva às da gestão de Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

“Através de uma ação que contradiz a natureza e o postulado do Brics, a representação da chancelaria brasileira, liderada pelo embaixador Eduardo Paes Saboia, decidiu manter o veto que Jair Bolsonaro aplicou contra a Venezuela durante anos, reproduzindo o ódio, a exclusão e a intolerância promovidos a partir dos centros de poder ocidentais para impedir, por ora, o ingresso da Pátria de Bolívar nessa organização, em uma ação que constitui uma agressão à Venezuela e um gesto hostil que se soma à política criminosa de sanções que têm sido impostas contra um povo corajoso e revolucionário”, diz o texto.