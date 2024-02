‘Velha guarda’: Em entrevista, Putin diz preferir Biden a Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em uma entrevista transmitida nesta quarta-feira, 14, que preferia Joe Biden a Donald Trump no mais alto cargo do executivo dos Estados Unidos, embora tenha destacado que, apesar da preferência, trabalharia com qualquer um dos dois. O comentário foi feito após uma pergunta do jornalista Pavel Zarubin sobre quem seria melhor para Moscou, o democrata ou republicano.

“Biden. Ele é uma pessoa mais experiente e previsível, um político da velha guarda”, respondeu o russo. “Mas trabalharemos com qualquer presidente dos EUA em quem o povo americano tenha confiança”.

Esta foi a primeira vez que o político da Rússia comentou publicamente sobre a corrida eleitoral dos EUA, na qual Biden e Trump devem se enfrentar pela segunda vez consecutiva, em meio ao pior ponto da relação entre Washington e Moscou em décadas.

“Quando me encontrei com Biden na Suíça – é verdade, isso foi há vários anos, três anos – as pessoas já diziam que ele não estava à altura. Não vi nada parecido”, acrescentou Putin, que se permitiu opinar sobre a delicada questão da aptidão mental de Biden, de 81 anos.

Parecendo defender ainda mais o democrata, Putin também trouxe a tona o episódio em que Biden bateu a cabeça ao descer do helicóptero, em junho do ano passado. Na época, o incidente constrangeu o político americano.

“Bem, qual de nós não bateu a cabeça em algum lugar?” disse Putin.

As respostas de Putin se dão também poucos dias depois de Trump afirmar que, caso vencesse a eleição, encorajaria a Rússia a fazer “o que quiser” com qualquer país da Otan, a principal aliança militar ocidental, que não cumprir as diretrizes de gastos.

Putin está no poder como presidente ou primeiro-ministro desde 1999, mas aos 71 anos é uma década mais novo que Biden e seis anos mais novo que Trump. Nas eleições deste ano na Rússia é certo que ele ganhará um novo mandato de seis anos.