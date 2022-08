Ucrânia usa drone para atacar frota russa na Crimeia

A Ucrânia lançou um ataque aéreo no quartel-general da frota russa do Mar Negro, em Sebastopol, na região da Crimeia anexada pelas forças russas. O bombardeio, conduzido por drones, não deixou mortos, mas aponta para a capacidade ucraniana de atingir alvos importantes em regiões estratégias atrás das linhas inimigas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça subindo na região costeira, bem como forças de defesa antiaérea da Rússia tentando abater um veículo aéreo não-tripulado, sem sucesso.

A UAV struck the Black Sea Fleet’s headquarters in Sevastopol, according to Crimean officials. https://t.co/njijUYUFfKhttps://t.co/Nn4DSUP7Sh pic.twitter.com/ddBTNbAysL — Rob Lee (@RALee85) August 20, 2022

Neste sábado (20), o ministério da defesa da Urânia divulgou que o exército matou 44.900 soldados russos desde o início da guerra.

Na sexta-feira (19), os Estados Unidos disseram que vão enviar novos drones de vigilância ScanEagle, veículos resistentes à minas terrestres, munição anti-blindagem e outros armamentos como parte de um novo pacote de US$ 775 milhões para ajudar a Ucrânia a recuperar territórios ocupados pelos russos. “Os suprimentos vão ajudar a fortalecer a capacidade no campo de batalha e fortalecer a posição da Ucrânia na mesa de negociações”, afirmou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Além do ataque, a partida de dois navios carregados de grãos do porto de Chornomorsk ampliaram o otimismo ucraniano. Desde que o acordo firmado com a ajuda da União Europeia entrou em vigor, 27 embarcações já deixaram o Mar Negro. O secretário-geral da UE, António Gutierres, afirmou que os governos e o setor privado devem se esforçar para que os grãos ucranianos, bem como os fertilizantes e alimentos produzidos pela Rússia, cheguem aos mercados globais.