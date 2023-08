Ucrânia conclui remoção de foice e martelo soviéticos da ‘Mãe Pátria’

O governo da Ucrânia anunciou nesta quarta-feira, 2, a conclusão dos trabalhos de retirada do emblema soviético, a foice e martelo, que fazia parte do monumento da “Mãe Pátria”, em Kiev. A estátua, com cerca de 100 metros contando com a base, é considerada uma das mais altas de toda a Europa.

O emblema, onde figuram a foice e o martelo rodeados de uma guirlanda de espigas de milho, vai ser substituído por um tridente, símbolo militar ucraniano. O governo espera que a substituição aconteça antes do Dia da Independência, celebrado no próximo 24 de agosto.

O monumento, inaugurado em 1981 como símbolo da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, também vai mudar de nome e passar a ser denominado “Mãe Ucrânia”, no lugar de “Mãe Pátria.g A substituição tem um custo de 28 milhões de hryvnias, o que equivale a cerca de R$ 3,6 milhões, e foi financiada por doadores privados, segundo o Ministério da Cultura.

O ministro ucraniano de Cultura, Rostyslav Karandeev, auxiliou no desmantelamento do emblema e declarou que se trata de um acontecimento histórico no qual o país está se desprendendo dos restos de seu passado soviético. A iniciativa faz parte do projeto de eliminação das referências soviéticas e russas do espaço público, algo impulsionado pela guerra iniciada em fevereiro de 2022.

Em 2022, o Ministério da Cultura lançou uma pesquisa para determinar o que fazer com a estátua e 85% dos participantes defenderam a remoção da simbologia soviética do monumento. Figuras públicas ucranianas também argumentaram que a simbologia soviética na estátua é um símbolo da escravidão.

O Parlamento ucraniano aprovou em 2015 uma lei que condena as ditaduras totalitárias, incluindo a soviética, e proíbe a sua simbologia em espaços públicos do país. Porém, a aplicação da lei foi lenta até o início da guerra em fevereiro de 2022.

Agora, a foice e o martelo desmontados serão entregues ao Museu de História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial.

A “Mãe Pátria” foi inaugurada em 1981, quando a Ucrânia era uma das 15 repúblicas soviéticas. A estátua logo se tornou um grande símbolo devido ao seu tamanho e localização às margens do trecho do rio que divide a cidade em duas partes.

Muitos ucranianos veem a homenagem à pátria soviética como uma forma de subserviência aos russos. Porém, para outros, a orgulhosa figura feminina que ergue sua espada e escudo para o céu de Kiev também se tornou um símbolo da resistência do cidade contra a vontade russa de dominá-la.

