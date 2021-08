Turismo: crescem buscas por passagens para destinos abertos aos vacinados

Com a abertura das fronteiras de Canadá, França, Suíça e outros países para turistas brasileiros vacinados contra a Covid-19, cresceu consideravelmente a procura no país por passagens aéreas. Segundo um novo levantamento do KAYAK, metabuscador de viagens, Suíça, Aruba e Curaçao foram os locais mais buscados pelo viajante em junho.

As buscas dos turistas brasileiros usuários da plataforma para voos com destino a Oranjestad, em Aruba, aumentaram em 175%. Já Zurique e Genebra, ambas na Suíça, tiveram aumento de 146% e 144%, respectivamente. Fechando a lista, Willemstad, em Curaçao, cresceu 124% no mês de junho.

Também cresceu a procura por destinos no Canadá e na França. As pesquisas por voos para Paris subiram 176% em julho, enquanto as buscas por passagens para Montreal, Vancouver e Toronto tiveram aumento de 142%, 139% e 134%, respectivamente.

Os governos canadense e francês anunciaram em meados de julho que os viajantes do Brasil vacinados com duas doses dos imunizantes da AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Moderna poderiam ingressar no país (a determinação do Canadá entra em vigor em setembro). Já a Suíça decidiu também aceitar o antivírus produzido pela Sinovac, a Coronavac.

Na Europa, os brasileiros também podem viajar para a Croácia e Irlanda, desde que façam uma quarentena ao desembarcar. Há ainda uma série de outros destinos liberados na América Latina, no Caribe e alguns na Ásia. Confira a lista aqui.