Trump e Biden vencem primárias em New Hampshire, projeta imprensa

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, nas primárias republicanas de New Hampshire, segundo projeção da agência Associated Press e do canal CNN. Os pré-candidatos brigam pela vaga do partido na disputa presidencial americana, que ocorre em novembro.

A ida dos eleitores do estado às urnas ocorreu dois dias depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu da candidatura. Após ocupar segundo lugar nas prévias de Iowa, DeSantis estendeu apoio ao ex-presidente, embora o tenha criticado durante a campanha. Em Iowa, Trump conquistou 51% dos votos; DeSantis, 21,2%; e Haley, 19,1%.

New Hampshire é um estado mais moderado do que Iowa, por isso, a equipe de Haley manteve as esperanças na vitória. Além disso, 40% dos eleitores locais estão registados como independentes, ou seja, não são filiados nem ao Partido Democrata nem ao Partido Republicano.

Democratas

Do lado democrata, Joe Biden venceu as primárias, segundo projeção da Associated Press e da CNN. A votação ocorreu em meio a uma polêmica disputa entre autoridades do partido no estado e o Comitê Democrata Nacional (DNC). As autoridades nacionais do partido tentaram mudar a ordem do calendário eleitoral americano, trocando New Hampshire pela Carolina do Sul como o primeiro estado da disputa interna, sob o pretexto de incrementar a diversidade do processo. Indignados, representantes locais mantiveram o pleito mesmo assim – uma afronta mal recebida pelo DNC, que disse que não reconheceria os resultados das prévias e, por isso, o nome de Biden não estaria nas cédulas.

Como consequência, aliados de Biden no estado instaram os eleitores a escreverem seu nome nas cédulas mesmo assim, de forma a contrariar abertamente o DNC — o que se provou estratégia eficaz.

