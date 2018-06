No Twitter, Trump tenta provar que sua relação com líderes do G7 é boa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu no final da sexta-feira que sua relação com os demais líderes do Grupo dos Sete (G7) é boa e acusou os veículos de imprensa de não dizer a verdade sobre o ocorrido na recente cúpula do Canadá. Para provar sua tese, publicou no Twitter fotos nas quais aparece rodeado do resto de líderes do G7 com atitude sorridente e descontraída.

Entre as imagens, há uma cena na qual aparece com os outros líderes de pé e em frente liderados pela chanceler alemã, Angela Merkel.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement – where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Ao contrário das fotos publicadas até agora, que inspiravam tensão, nas compartilhadas por Trump todos os líderes aparecem sorridentes. “As notícias falsas disseram que não estava bem com os outros líderes na Cúpula do G7 no Canadá. Mais uma vez, estão EQUIVOCADOS!”, escreveu Trump em um outro tuíte.

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

O presidente americano acompanhou esta segunda mensagem com uma foto dos líderes sorridentes e com outras que mostram cenas de cumplicidade com o presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau; e com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Finalmente, Trump publicou uma terceira mensagem acompanhada de uma fotografia sua com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, com o texto “grandes diálogos”.