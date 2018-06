Merkel: recusa de Trump em assinar comunicado do G7 foi deprimente

A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou a reunião do G7, no Canadá na semana passada, uma experiência “preocupante” e “deprimente” por causa da atuação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recusou-se a assinar o comunicado final. Merkel advertiu os Estados Unidos que os países europeus não serão “explorados” em questões comerciais

O resultado do encontro anual dos líderes das sete nações mais industrializadas do mundo, disse a chanceler em entrevista à televisão pública da Alemanha no domingo (10), “não foi uma grande coisa”. “Eu falei de uma experiência decepcionante, o que para mim é muito”, acrescentou.

Merkel, o presidente francês, Emmanuel Macron, e os demais líderes do G7 entraram em confronto com Trump sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos à importação de o aço e alumínio, bem como sobre sua decisão de abandonar o acordo com o Irã de 2015, cujo objetivo era limitar o programa nuclear iraniano.

Como acontece em toda reunião de cúpula, o documento final é elaborado previamente por negociadores de todos os países envolvidos. Os negociadores, obviamente, seguem a orientação de seus governos. O texto apresentado em Charlevoix, no Canadá, seguiu a máxima diplomática de concordar em discordar sobre algumas questões.

Mas no momento de assiná-lo, Trump preferiu repudiar o documento por meio do Twitter. Ele deixara o encontro quatro horas antes com a escusa de viajar a Singapura para reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, nesta noite. Também por meio do Twitter, Trump chamou o anfitrião do evento, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, de “desonesto e fraco”.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

“Baseado nas falsas declarações de Justin na conferência de imprensa, e no fato de que o Canadá está aplicando massivas tarifas sobre nossos fazendeiros, trabalhadores e companhias americanos, eu instrui nossos representantes a não endossar o comunicado final (do G7) enquanto nós olhamos para as tarifas sobre os automóveis que estão inundando o mercado americano”, escreveu TRump

“Voltar atrás por Twitter foi certamente também preocupante e também um pouco deprimente”, rebateu Merkel.

Ela disse que a União Europeia “agiria” contra as medidas comerciais dos EUA de qualquer forma. Os líderes europeus consideram o início de uma controvérsia na Organização Mundial do Comércio (OMC).

(Com Associated Press)