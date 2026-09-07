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Trump propõe mudar nome de estado americano

Presidente dos EUA continua saga de rebatizar tudo, após decreto para chamar lago canadense de 'América' e ideia para criar o 'Estreito de Trump' em Ormuz

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 09h26 | Atualizado em 7 set 2026, 09h36
Homem branco de cabelos loiros, com terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha estampada, olhando para baixo com expressão séria
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo 6 um novo alvo em seu impulso de mudar nomes, sugerindo que o estado de Novo México poderia ser chamado de “Nova América”.

A proposta, que foi imediatamente rejeitada pela governadora do estado, foi anunciada poucos dias após a assinatura de um decreto para rebatizar o lago Ontário como “lago América”, em meio a uma guerra comercial com o vizinho Canadá, e de lançar nas redes sociais a ideia de que o Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, se tornasse o “Estreito de Trump”.

“Muitas pessoas sugeriram mudar o nome de Novo México… para NOVA AMÉRICA”, publicou o presidente republicano nas redes sociais. “Muito mais prestigioso e bonito para o povo daquele Estado potencialmente incrível. Uau, eu amo isso!!!”.

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A Casa Branca voltou a publicar uma imagem em que a parte “México” do nome do estado aparecia riscada e substituída por “América”.

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Parte da imprensa americana afirmou que a ideia surgiu como uma piada na internet, após Trump dar a entender que não falava sério sobre o plano de alterar o nome do Estreito de Ormuz na semana passada.

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No entanto, o ocupante do Salão Oval já rebatizou oficialmente o Golfo do México como “Golfo da América” em seu primeiro dia de volta à Casa Branca, em 2025. A medida foi rejeitada pelo governo da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum (como fez o Canadá com o lago Ontário), mas adotada por serviços de mapas virtuais como o do Google.

A governadora do Novo México, por sua vez, declarou ao canal Fox News que o nome “não está em discussão: é nosso desde antes de existirem os Estados Unidos”. Michelle Lujan Grisham disse que Trump quer “distrair os americanos” de problemas como o aumento dos preços da gasolina.

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Donald Trump
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