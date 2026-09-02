Trump sugere que Estreito de Ormuz passe a ser chamado ‘Estreito de Trump’

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Donald Trump sugeriu nesta quarta-feira, 2, que o Estreito de Ormuz fosse renomeado em sua homenagem para “Estreito Trump”, seguindo a recente proposta de mudar o nome do Lago Ontário para “Lago América”. O ex-presidente insiste que os EUA têm controle sobre a região estratégica, crucial para o comércio global de petróleo.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quarta-feira, 2, que o Estreito de Ormuz, hoje o principal imbróglio na sua guerra contra o Irã, fosse renomeado em sua homenagem.

“Agora que o temos sob controle dos Estados Unidos, devemos mudar o nome Estreito de Ormuz para ESTREITO TRUMP????” escreveu o republicano em uma publicação na plataforma Truth Social na manhã desta quarta. “Como a própria América, seria ‘mais quente’ do que nunca! Obrigado pela atenção a esse assunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, acrescentou.

O perfil oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter) reproduziu a ideia, afirmando que o novo nome “soa bem”.

A proposta veio menos de uma semana depois que Trump, que tem desenvolvido uma rivalidade contra o Canadá, assinou uma ordem executiva para mudar o nome do Lago Ontário para “Lago América”.

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Mudanças de nome

Não ficou claro como essa renomeação seria implementada, já que o estreito não fica próximo aos EUA. A medida que renomeou o Lago Ontário determinou que o Secretário do Interior, Doug Burgum, e seu departamento atualizassem o Sistema de Informação de Nomes Geográficos. O Google e a Apple já adotaram o novo nome em seus sistemas, mesmo com o Canadá rejeitando a mudança.

Desde que retornou ao cargo presidencial, Trump já sugeriu várias renomeações para locais de interesse dele. Um exemplo disso foi o Golfo do México, que segundo ele, deveria passar a se chamar de Golfo da América. A renomeação, porém, foi recusada pelo próprio México e por boa parte da comunidade internacional.

Em ocasiões anteriores, o presidente já assinou ordens executivas para renomear outros lugares. O Monte Denali, localizado no estado do Alasca, ganhou o nome de Monte McKinley logo no primeiro dia do segundo mandato de Trump. Denali quer dizer “grande” no idioma dos povos nativos que viviam nas proximidades da montanha. Já McKinley homenageia um ex-presidente dos Estados Unidos (que, aliás, foi grande defensor de tarifas comerciais).

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Controle sobre o Estreito de Ormuz

Trump insiste em dizer que o Irã perdeu o controle sobre o estreito, que fazia parte da rota marítima de um quinto do comércio mundial de petróleo antes do início da guerra entre os dois países. No entanto, o trânsito pela via continua muito abaixo dos níveis pré-guerra, e os rastreadores de navios dizem que a quantidade de embarcações qe transitam ali caiu ainda mais nos últimos dias, com a retomada dos ataques.

Segundo o governo americano, porém, as exportações totais de petróleo da região são maiores do que eram antes do início da guerra, se contar com os oleodutos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos que contornam Ormuz.

O secretário de Energia americano, Chris Wright, disse à emissora CNBC nesta quarta-feira que mais de 17 milhões de barris de petróleo transitaram pelo estreito na segunda-feira, um novo recorde durante a guerra. Antes do conflito, cerca de 20 milhões de barris de petróleo e produtos passavam pelo estreito por dia.