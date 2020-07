Trump muda discurso e afirma que usar máscara é um ato ‘patriótico’

O presidente Donald Trump mudou de posição nesta segunda-feira, 20, e afirmou que usar máscara é um “ato patriótico”. Neste domingo, ele havia se posicionado contra o uso obrigatório do acessório.

Em entrevista à Fox News, o republicano, quando questionado sobre o tema, afirmou querer que os cidadãos americanos tenham ‘certa liberdade’. “Eu acho que a máscara é uma boa, mas quero que as pessoas tenham uma certa liberdade. Não acredito que seja necessário levar em consideração uma obrigação em nível nacional. E não estou de acordo com quem diz que se usarmos máscara, a pandemia desaparece”, disse.

No Twitter, o chefe de estado americano disse: “Estamos unidos no esforço para derrotar o vírus chinês invisível, e muitas pessoas dizem que é patriótico usar máscara quando você não pode se distanciar socialmente [das pessoas]. Não há ninguém mais patriótico do que eu, seu presidente favorito!”

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

Continua após a publicidade

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020