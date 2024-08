Trump diz que Kamala Harris está ‘linda’ e a compara com sua esposa

O ex-presidente americano Donald Trump disse que Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos e sua rival nas eleições de novembro, estava “a atriz mais linda que já existiu” na capa da revista americana Time e a comparou com a sua esposa, Melania Trump, durante entrevista com Elon Musk, dono do X, antigo Twitter. Antes de elogiá-la, o republicano criticou a “terrível” capacidade de liderança de Harris e afirmou que os EUA precisam de “pessoas inteligentes” no comando da Casa Branca.

“Precisamos de pessoas inteligentes, e pessoas que tenham a habilidade de liderar. Ela não tem essa habilidade. Você consegue imaginá-la com o presidente Xi [Jinping, presidente da China]?”, questionou Trump, complementando: “Ela é terrível, ela é terrível. Ela está tendo uma carona grátis [a partir da desistência de Joe Biden]”.

“Vi uma foto dela na Time Magazine hoje. Ela parece a atriz mais linda que já existiu”, continuou ele, referindo-se à última edição da revista. “Ela se parecia muito com a nossa grande primeira-dama, Melania. Ela não se parecia com Camilla [errando a pronúncia do nome de Kamala]”.

O monólogo parece ter sido recebido com estranheza por Musk, que responde: “Certo… bem, sim, bem, você sabe”, antes de mudar de assunto para o sonho americano. A entrevista foi marcada por um atraso de 40 minutos no início da transmissão por um suposto ataque hacker, segundo Musk, e por elogios do magnata ao ex-presidente. O dono do X, notório apoiador de Trump, opinou que o republicano representava “o caminho para a prosperidade”, enquanto Harris era “o oposto”.

Na rede social, Musk estendeu o convite para uma entrevista a Harris. A campanha da democrata, por sua vez, respondeu que o empresário e o antigo líder dos Estados Unidos são “caras ricos obcecados por si mesmos que vão vender a classe média e que não podem fazer uma transmissão ao vivo no ano de 2024”.

Na capa da Time

O posicionamento de Musk difere, e muito, da reportagem da Time. O texto indica que “Harris conseguiu a mudança de clima mais rápida da história política moderna”, acrescentando: “Uma disputa que girava em torno do declínio cognitivo de um presidente geriátrico foi transformada: Joe Biden está fora, Harris está dentro e uma segunda presidência de Donald Trump não parece mais inevitável.”

“Os democratas resignados a uma ‘marcha da morte sombria’ em direção à derrota certa, como disse um organizador nacional, sentiram sua tristeza substituída por um choque de esperança”, pontua a matéria de capa. “Harris quebrou recordes de arrecadação de fundos, arrecadando US$ 310 milhões em julho. Ela lotou estádios e dominou o TikTok, oferecendo uma mensagem nova focada no futuro em vez do passado”.

A reportagem define a sucessora de Biden como “um fenômeno político” e compara a imagem dos rivais no páreo pelo futuro da Casa Branca. “Uma ex-promotora concorrendo contra um criminoso condenado, uma defensora dos direitos ao aborto concorrendo contra o homem que ajudou a derrubar Roe v. Wade, uma democrata da próxima geração concorrendo contra um republicano de 78 anos”, afirma, apesar de destacar que Harris enfrenta desafios pela frente, como a necessidade de conquistar eleitores indecisos e de rebater críticas sobre a administração Biden.

Pesquisas de opinião do jornal americano The New York Times em parceria com Siena College mostram um empate técnico entre os dois: Harris aparece com 48% das intenções de voto, contra 47% de Trump. Mas a candidata democrata, a quem a Time diz que “ainda pode ser a azarona”, lidera por quatro pontos em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin.