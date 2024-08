Pesquisas mostram vantagem de Harris sobre Trump em eleição nos EUA

Um levantamento publicado nesta sexta-feira, 9, pelo FiveThirtyEight, maior site de análise de pesquisas de opinião dos Estados Unidos, colocou a candidata democrata e vice-presidente americana, Kamala Harris, com uma vantagem de 2,1 pontos sobre o ex-presidente, Donald Trump, na corrida pela Casa Branca.

Na média nacional, Kamala lidera em três estados-chave para o pleito: Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Trump, no entanto, está à frente no Arizona e na Geórgia. Os cinco locais são considerados importantes para uma vitória eleitoral por serem swing states, ou seja, que ora os eleitores votam nos democratas, ora nos republicanos.

Em outros estados-chave sem pesquisas suficientes para calcular médias, como a Carolina do Norte, o ex-presidente lidera por cerca de três pontos. Os candidatos estão quase empatados em Nevada, onde levantamentos recentes da CBS e da Bloomberg deram a Harris uma vantagem de dois pontos.

Mudança de cenário

Desde que Kamala entrou na disputa eleitoral em meados de julho, o cenário mudou para os democratas – para melhor. A vice substituiu o mandatário americano, Joe Biden, na corrida eleitoral, após sofrer pressão interna para abandonar a campanha de reeleição. A reação ocorreu depois do desempenho desastroso do chefe da Casa Branca no primeiro debate presidencial, em 27 de junho, contra Trump.

A analista de política americana e editora-chefe do Cook Political Report, Amy Walter, afirmou à rede de televisão americana PBS, que antes de sua vice entrar na disputa, Biden estava atrás de Trump “por uma margem significativa” em estados como Geórgia e Nevada. “Agora estamos vendo esses números se moverem significativamente em direção a Harris, mudanças de quatro ou cinco pontos nesses estados decisivos”, afirmou.

Continua após a publicidade

Outras pesquisas também mostraram o efeito da mudança de candidatos nas eleições. O site de análise Sabato’s Crystal Ball mudou o status da Geórgia de “inclinada para o candidato republicano” para “indecisa”. Além disso, os estados de Minnesota e New Hampshire, onde Trump estava à frente, agora estão mais propensos em votar na democrata.

Kamala também lidera, pela segunda semana, algumas pesquisas individuais. No levantamento da revista britânica The Economist em parceria com o instituto YouGov, ela manteve uma vantagem de dois pontos percentuais em relação a Trump. Já na pesquisa da Reuters/Ipsos, caso a eleição fosse hoje, a democrata obteria 42% dos votos, contra 37% de Trump.

Em outra pesquisa nacional da Universidade Marquette em Wisconsin, Kamala tinha 53% das intenções de voto, enquanto o republicano pontuava 47%.