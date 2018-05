Trump comemora captura dos 5 líderes do Estado Islâmico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quinta-feira a captura de cinco membros da cúpula do Estado Islâmico, entre eles Abu Zeid al Iraqi. Todos estão na lista dos terroristas “mais procurados”. Dentre eles, A-Iraqi é um principais colaboradores do comandante da organização terrorista, Abu Bakr al Baghdadi, que continua livre e desafiando as agências de inteligência americana.

“(Os) cinco líderes mais procurados do Estado Islâmico acabam de ser capturados”, escreveu Trump no Twitter, em referência a uma operação coordenada pelas agências de inteligência do Iraque e dos Estados Unidos, que conseguiram prendê-los.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Entre os capturados estão quatro líderes iraquianos da organização terrorista e um sírio, informou o The New York Times, que citou funcionários iraquianos.

O resultado da operação de três meses que levou à captura dos terroristas que estavam escondidos na Síria e na Turquia representa uma grande vitória para os corpos de inteligência iraquiano e americano.

Dois funcionários iraquianos explicaram ao NYT, sob condição de anonimato, que seguiram a pista de vários dos detidos durante meses. No começo do ano, eles conseguiram informação de inteligência que os levou à captura dos terroristas.

Uma unidade iraquiana responsável pelas missões encobertas rastreou um dos detidos, Ismail Alwaan al Ithawi, conhecido como Abu Zeid al Iraqi, em seu deslocamento da Síria para a cidade turca de Sakarya, que fica cerca de 100 quilômetros a leste de Istambul.

Abu Zeid al Iraqi, um dos principais colaboradores do líder máximo do Estado Islâmico, Abu Bakr al Baghdadi, vivia na Turquia com sua mulher síria sob a identidade de seu irmão. O terrorista, encarregado de realizar transferências bancárias para as contas do Estado Islâmico em diferentes países e homem de confiança de Baghdadi, foi capturado pelas autoridades turcas e entregue ao Iraque.